"Gewürgt": Gleb Savchenko hatte mit Brooks schlechtesten Sex

In der dritten Episode der YouTube-Show "Unwell Winter Games" hat Gleb Savchenko (42) überraschend offen über seine ehemalige Partnerin Brooks Nader (29) gesprochen. Gegenüber seinem Mitstreiter Dakota Mortensen (33) ließ der Profitänzer kein gutes Haar an der Beziehung. Die beiden kamen ins Gespräch, weil auch Dakota gerade Ärger mit seiner Ex-Freundin Taylor Frankie Paul (31) hat, bekannt aus "The Secret Life of Mormon Wives". Gleb erklärte: "Als ich mit Brooks zusammen war, war das ziemlich schlimm. Wahrscheinlich der schlechteste Sex meines Lebens." Doch damit nicht genug, denn er erhob schwere Vorwürfe gegen das "durchgeknallte" Model: "Sie wollte mich küssen, und ich war nicht in der Stimmung dafür. Sie hat mich gewürgt, mich gegen die Wand gestoßen und mir einen Zahn ausgeschlagen."

Gleb und Brooks trafen 2024 als Tanzpartner in der US-amerikanischen Sendung Dancing with the Stars aufeinander. Laut Brooks schliefen die beiden bereits am ersten Tag ihrer Begegnung miteinander, wie sie im Dezember 2025 in der Talkshow "Watch What Happens Live" offenbarte. Aus der anfänglichen Nähe entwickelte sich eine offizielle Beziehung – die jedoch schon bald unter keinem guten Stern stand. Nach einer ersten Trennung fanden die beiden zwar wieder zueinander, doch auch der zweite Anlauf endete turbulent. Erschwerend kam hinzu, dass Brooks ihrem Ex vorwarf, sie während der Beziehung betrogen zu haben. Sie soll dabei Unterstützung aus unerwarteter Richtung bekommen haben: Ihre jüngere Schwester bestätigte die Trennung auf TikTok mit dem Kommentar "Sie weiß es noch nicht, aber in 24 Stunden wird sie erfahren, dass er sie betrogen hat", gepostet über einem Video, auf dem die Schauspielerin auf Glebs Schoß sitzt.

Gleb wies die Fremdgehvorwürfe entschieden zurück. Gegenüber E! betonte er: "Ich bin kein Betrüger. Ich bin eigentlich ein Familienmensch. Ich bin ein Beziehungsmensch. Ich bin kein F–k Boy, der überall herumläuft und sich auf all diese Dates einlässt. Ich bin nicht einmal auf Dating-Apps." Er schilderte außerdem, dass er Brooks während der "DWTS"-Live-Tournee, bei der er 15 Wochen lang keinen freien Tag gehabt habe, täglich gesehen habe. Er ließ durchblicken, dass ihn das Ende der Beziehung tief getroffen habe – und dass er von der Trennung selbst erst aus den Medien erfahren haben will. Seither ist Gleb offenbar wieder auf dem Liebesmarkt – er wurde zuletzt in Studio City in Gesellschaft einer unbekannten Frau gesichtet, mit der er Händchen hielt und Küsse tauschte.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Brooks Nader und Gleb Savchenko

Anzeige Anzeige

Instagram / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, Tanzpartner bei "Dancing with the Stars"

Anzeige Anzeige

Instagram / brooksnader Brooks Nader und Gleb Savchenko