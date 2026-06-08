Taron Egerton macht ernst: Treffen mit Brooks Naders Familie

Für Brooks Nader (29) und Taron Egerton (36) wird es ernst: In Los Angeles wagt das frische Promipaar jetzt den nächsten Schritt und verbringt einen Familienabend im Edelrestaurant Craig's in West Hollywood. Wie Daily Mail berichtet, wurde der Schauspieler an einem Samstagabend erstmals der Familie des Models vorgestellt. Gemeinsam verließen Brooks, Taron und der restliche Nader-Clan das beliebte Promi-Lokal, Kameras blitzten, als sie in ein wartendes Auto stiegen. An seiner Seite: nicht nur die Influencerin selbst, sondern auch ihre Eltern und ihre Schwestern – ein Auftritt, der deutlich macht, wie nah sich die beiden inzwischen stehen.

Für den großen Abend hatte sich Brooks sichtbar herausgeputzt: In einem tief ausgeschnittenen, elfenbeinfarbenen Satin-Crop-Top und lässigen Boyfriend-Jeans zog die Realitybeauty alle Blicke auf sich, als sie nach dem Dinner ins Auto hüpfte. Laut Daily Mail waren neben Taron auch Brooks' Mutter Holland Greene und ihr Vater Breaux mit am Tisch, außerdem ihre Schwestern Mary Holland und Sarah Jane, die wie Brooks als Models arbeiten und aus der gemeinsamen Heimat im Süden der USA nach New York gezogen sind. Während Mary Holland in einer weißen Bluse und schwarzen Cropped-Hosen einen Hauch Sideboob zeigte, setzte Sarah Jane bei dem familiären Ausflug auf einen komplett schwarzen Look. Beobachter schilderten, dass die Stimmung gelöst wirkte und der Hollywoodstar das schillernde Familienrudel nach dem Essen gemeinsam mit Brooks verließ.

Ganz neu sind die Liebesgerüchte um Brooks Nader und Taron Egerton allerdings nicht mehr. Bereits im Frühjahr wurden die beiden erstmals miteinander in Verbindung gebracht, ehe sie vor einigen Wochen sogar Hand in Hand in Australien auftauchten. Damals war Taron wegen seines Filmprojekts "Apex" vor Ort. Seitdem wird immer wieder über die Dynamik zwischen dem Schauspieler und dem Social-Media-Star gesprochen. Brooks steht mit ihrer Familie zudem selbst im Rampenlicht: Gemeinsam mit ihren Schwestern ist sie in der Realityshow "Love Thy Nader" zu sehen, in der auch das Familienleben der Naders eine Rolle spielt.

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Getty Images, Getty Images Brooks Nader und Taron Egerton

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Getty Images Brooks Nader beim Fox Upfront 2026 im New York City Center

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Getty Images Taron Egerton bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles