Laut Insider: Brooks Nader und Hollywoodstar wirken verliebt

Neuer Hollywood-Flirt an der Westküste? Zumindest wurde Brooks Nader (29) zusammen mit Taron Egerton (36), bekannt aus "Rocketman", in Los Angeles gesichtet. Die beiden sahen sich eine Vorführung von "Der Astronaut – Project Hail Mary" an und ließen den Abend anschließend mit Drinks im Shutters on the Beach in Santa Monica ausklingen. Wie Page Six berichtet, wirkten die zwei eng und vertraut. Ein Augenzeuge beschrieb die Stimmung als "total verliebt". Eine weitere Quelle legte nach: "Es war nicht ihr erstes Date. Sie kennen sich schon länger."

Erste Hinweise auf ein mögliches neues Traumpaar hatte zuvor die Promi-Plattform DeuxMoi geteilt. Ergänzende Details aus dem Umfeld der beiden untermalen den Eindruck eines eingespielten Duos. Vor dem Dinner habe das Model mit dem Schauspieler noch an der Bar Halt gemacht. Nichts deutete demnach auf ein erstes Kennenlernen hin, Gesten und Blicke wirkten gelöst. Auch beruflich ist bei beiden viel los: Brooks bereitet sich auf den Reboot von Baywatch vor und trainiert dafür im Meer, zuletzt gemeinsam mit Turnstar Olivia Dunne, die viele als "Livvy" kennen. Taron steht derweil vor dem Netflix-Thriller "Apex". An seiner Seite wird Charlize Theron (50) zu sehen sein, die in dem Projekt eine Killerin spielt.

Vor wenigen Monaten brodelte noch die Gerüchteküche um Brooks und Ben Affleck (53). Damals hatte ein US-Magazin über eine angebliche Romanze berichtet. Die Reality-Queen ließ jedoch nicht lange auf eine Antwort warten. "Habe ihn in meinem Leben noch nie getroffen", stellte Brooks auf Instagram klar. Mit diesem Kommentar machte sie unmissverständlich deutlich, dass an den Schlagzeilen absolut nichts dran ist. Ob sich dafür die Gerüchte über sie und Taron bewahrheiten, bleibt aktuell hingegen offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / brooksnader Brooks Nader, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Taron Egerton, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooks Nader, Model