Ein vertrautes Gesicht kehrt zu den "Rosenheim Cops" zurück

Bei den Rosenheim Cops steht ein Wechsel bevor – und der bringt offenbar eine Überraschung mit sich. Nachdem Marisa Burger (52) die Erfolgsserie verlässt und sich damit auch ihre Kultfigur Miriam Stockl vom Revier verabschiedet, rückt Schauspielkollegin Sarah Thonig (34) mit ihrer Rolle Christin Lange ins Sekretariat nach. Damit wird allerdings der Platz am Empfang frei, den Christin bisher gemeinsam mit Marianne Grasegger, gespielt von Ursula Maria Burkhart (65), besetzt hatte. Doch wie die Produktion jetzt gegenüber der Abendzeitung München verrät, wird dieser Posten schon bald neu besetzt – und zwar von einem vertrauten Gesicht.

"Ursula Maria Burkhart wird nicht lange allein am Empfang bleiben", erklärt eine Sprecherin. Wer genau in Sarahs Fußstapfen treten wird, hält die Produktion noch unter Verschluss. Nur so viel ist sicher: "Die Zuschauer dürfen sich auf ein altbekanntes Gesicht freuen." Sarah selbst blickt ihrer neuen Rolle im Sekretariat bereits mit Vorfreude entgegen. Für ihre Schauspielkollegin findet sie dabei überschwängliche Worte: "Was Marisa in den letzten 25 Jahren geleistet hat, ist einfach unglaublich und wahnsinnig bewundernswert!", schwärmte sie gegenüber der Zeitung. Den berühmten Spruch der taffen Bürofee "Es gabat a Leich" will sie dagegen nicht übernehmen: "Dieser Satz ist, wahrscheinlich wie kaum ein anderer in der deutschen Fernsehlandschaft, mit Marisa verknüpft."

Marisas Abschied von der Serie wird in der kommenden Staffel zu sehen sein, die im Herbst 2026 startet. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest. Die aktuelle, 25. Staffel der Krimiserie lief noch bis Ende März auf dem gewohnten Dienstagssendeplatz. Bis zur neuen Staffel werden zunächst Wiederholungen ausgestrahlt. "Die Rosenheim Cops" drehen unter anderem in der Altstadt Rosenheims, im Chiemgau und in der Bavaria Filmstadt.

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Imago Ursula Maria Burkhart, Marisa Burger, Karin Thaler, Anastasia Papadopoulou, Sarah Thonig und Alexander Ollig in "Die Rosenheim-Cops" 2023

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Imago Ursula Maria Burkhart, Marisa Burger, Karin Thaler, Anastasia Papadopoulou, Sarah Thonig in "Die Rosenheim-Cops" 2023

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Imago / Revierfoto Max Müller und Marisa Burger, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller