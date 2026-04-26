Omas Geschichte: Millie Bobbie Brown verfilmt Kriegsdrama

Millie Bobby Brown (22) bringt ihren eigenen Bestseller auf die Leinwand – und das für Netflix. Die Schauspielerin, die zuletzt als Eleven in Stranger Things zu sehen war, verfilmt nun ihren Roman "Nineteen Steps", der auf den Erlebnissen ihrer Großmutter basiert. Die Geschichte spielt im Londoner Zweiten-Weltkriegs-Alltag und folgt der 18-jährigen Nellie Morris, die in Bethnal Green mit Bombenangriffen, Lebensmittelknappheit und schmerzhaften Abschieden konfrontiert wird – und sich gleichzeitig in einen amerikanischen Flieger verliebt. Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, übernimmt Oscar-Preisträger Tom Hooper (53) die Regie. Millie soll zudem selbst eine Hauptrolle übernehmen.

Das Drehbuch für das Projekt, das sich noch in der Entwicklungsphase befindet, stammt von Anthony McCarten, der bereits viermal für den Oscar nominiert wurde. Er ist unter anderem bekannt für Werke wie "Bohemian Rhapsody" und "Die Entdeckung der Unendlichkeit". Als Produzenten sind neben Millie selbst auch ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) sowie ihr Vater Bobby Brown (57) für die Produktionsfirma PCMA beteiligt. Der Roman, den Millie gemeinsam mit der Autorin Kathleen McGurl verfasst hat, erschien im September 2023 und schaffte es auf die Bestsellerliste der New York Times. Historischer Kern der Handlung ist das Unglück an der U-Bahn-Station Bethnal Green, bei dem 173 Menschen bei einer Massenpanik ums Leben kamen – eine der schwersten zivilen Katastrophen Großbritanniens während des Zweiten Weltkriegs.

Regisseur Tom Hooper ist für seine aufwendigen und vielfach ausgezeichneten Produktionen bekannt. Für "The King's Speech" erhielt er den Oscar für die beste Regie, außerdem zeichnet er für Filme wie "Les Misérables" und "The Danish Girl" verantwortlich. Millie selbst, die vor Kurzem Einblicke in den Alltag mit ihrer Tochter zeigte, war zuletzt mit einem anderen Netflix-Projekt in den Schlagzeilen: Sie verließ die Produktion "Perfect" über die Turnerin Kerri Strug wegen kreativer Differenzen – womit nun mehr Kapazitäten für "Nineteen Steps" frei werden.

Anzeige Anzeige

Imago Millie Bobby Brown bei einem Promo-Event für Florence by Mills x Delsey Paris bei Macy’s in New York, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, März 2026

Anzeige Anzeige

Imago Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von Stranger Things 5 am TCL Chinese Theatre in Hollywood