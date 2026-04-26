König Charles ehrt Queen mit neuem Wohltätigkeitsprojekt

König Charles III. (77) übernimmt nun eine neue Aufgabe zu Ehren seiner verstorbenen Mutter: Er wird Schirmherr des neu gegründeten "Queen Elizabeth Trust". Die Wohltätigkeitsorganisation soll an dem Tag ins Leben gerufen werden, an dem Queen Elizabeth II. (†96) ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte. Parallel dazu lädt der Buckingham Palace zu einem Empfang ein, bei dem die Königsfamilie zusammenkommt, um der im September 2022 verstorbenen Monarchin zu gedenken. Wie das Hello Magazine berichtet, hat Charles für diesen Anlass eine Rede vorbereitet, in der er die 70-jährige Regentschaft seiner Mutter und ihr Vermächtnis würdigen wird.

Der "Queen Elizabeth Trust" soll Gemeinden im gesamten Vereinigten Königreich stärken. Im Fokus stehen dabei die Entwicklung und Aufwertung von Gemeinschaftsflächen, die Verschönerung von Grünanlagen sowie die Förderung lokaler Nachbarschaftszentren. Ergänzt werden soll das Ganze durch Bildungs- und Weiterbildungsangebote. Für einen kraftvollen Start stellt die britische Regierung eine einmalige Förderung in Höhe von 40 Millionen Pfund bereit. Der Vorsitzende der Organisation, Sir Damon Buffini, äußerte sich laut Hello Magazine engagiert: "Ich freue mich darauf, mit anzupacken, von den Gemeinschaften zu lernen und zuzuhören und zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können."

Zum Empfang im Buckingham Palace werden neben Mitgliedern der Königsfamilie auch zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen und Institutionen erwartet, die eng mit Queen Elizabeth verbunden waren, darunter Cancer Research UK, der Jockey Club und der Army Benevolent Fund. Als besondere Gäste gelten zudem einige der ältesten Bürger des Landes, die ebenfalls in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern würden. Sie sollen ihre Glückwunschkarten diesmal nicht per Post erhalten, sondern persönlich aus den Händen von Charles überreicht bekommen.

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Getty Images Die Queen und Prinz Charles

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in London, 2009

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Getty Images Queen Elizabeth und ihr Sohn Charles im September 2010