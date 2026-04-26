Grippe: Nicole Kidman wurde nach Dreh in Klinik geschickt

Nicole Kidman (58) hat bei den Dreharbeiten zur neuen Apple-TV-Serie "Only Margo" einen besonders harten Tag durchgestanden. Obwohl die Schauspielerin an einer schweren Grippe litt, schleppte sie sich trotzdem ans Set – und zog die gesamte Arbeit durch. Erst nachdem die letzte Aufnahme im Kasten war, wurde sie direkt ins Krankenhaus gebracht, um dort eine Infusion zu bekommen. Ihr Kollege Nick Offerman (55) berichtete dem Magazin People jetzt von diesem dramatischen Drehtag.

Bereits früh an jenem Morgen war klar, dass Nicole nicht in Bestform war. Gegen 8:00 Uhr trudelte am Set die Nachricht ein, dass sie erkrankt sei und möglicherweise nicht erscheinen werde. Für diesen Tag war aber eine aufwendige Szene mit Hunderten Statisten geplant – eine Szene, die sich so nicht einfach verschieben ließ. Nicole kam dennoch. Laut Nick sei sie bei ihrer Ankunft "so krank" und "so blass" gewesen. "Sie hatte einfach eine ganz schlimme Grippe", erinnert sich der Schauspieler. Trotzdem habe sie "ganz im Superhelden-Stil alles getan, was nötig war." Gegenüber Nicole habe er gesagt: "Ich habe dich ohnehin schon so sehr bewundert, aber genau so wird man zu Nicole Kidman – indem man da ist, damit die Serie keine Minute deines Werts verliert."

"Only Margo", im Original "Margo's Got Money Troubles", basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rufi Thorpe. Neben Nicole und Nick stehen auch Michelle Pfeiffer (67) und Elle Fanning (28) für das Apple-Projekt vor der Kamera. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Margo, eine alleinerziehende Mutter, die wegen steigender Rechnungen finanzielle Auswege sucht und schließlich auf die Plattform OnlyFans stößt. Für Nicole reiht sich die Serie in eine lange Liste intensiver Projekte ein, bei denen die Schauspielerin immer wieder ihren Einsatz am Set zeigt.

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Getty Images Bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" in New York

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Getty Images Nick Offerman bei der Premiere von "Only Margo" in New York

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Getty Images Elle Fanning beim Oscars Nominees Luncheon