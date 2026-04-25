Sarah Joelle Jahnel bringt Sohn Henry frühzeitig zur Welt

Für Realitystar Sarah Joelle Jahnel (36) ist ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen: Am frühen Samstagmorgen brachte sie ihren Sohn Henry in einer Kölner Klinik zur Welt. Wie sie jetzt gegenüber Bild verriet, kam das Baby um 5:30 Uhr mit einem Gewicht von 2890 Gramm zur Welt. Allerdings war das eine Überraschung – denn eigentlich war der Geburtstermin für Mitte Mai geplant. Der kleine Henry hat sich aber entschieden, etwas früher zu erscheinen. Vater des Kindes ist ihr Freund Harry Conyers.

Dass Henry so früh kommen würde, ahnte Sarah Joelle noch nicht, als sie sich an dem Abend eigentlich auf den Weg zu Sam Dylans (35) Reality-Talkshow "Nightfever" machen wollte, wo sie als Gast eingeladen war. "Walentina Doronina wollte mich gerade abholen, da ging es los", erzählte die 36-Jährige der Zeitung. Also ging es statt zur TV-Show direkt ins Krankenhaus. Und dort lief alles sehr schnell: "Die Geburt meiner Tochter hat damals 30 Stunden gedauert, jetzt war alles in drei Stunden erledigt", so Sarah Joelle. "Aber der Kleine ist gesund und munter!"

Sarah Joelle hatte ihre Schwangerschaft in der Wiedersehensfolge der letzten Staffel von Das Sommerhaus der Stars öffentlich gemacht – in der Show war sie noch mit ihrem Ex Ersin aufgetreten. Die Frage, wer der Vater des Kindes sei, war damals unter den Kandidaten lebhaft diskutiert worden. Neben Henry hat Sarah Joelle noch eine Tochter: Lia Fae, fünf Jahre alt, sie stammt aus einer früheren Beziehung.

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Imago Sarah Joelle Jahnel, 2023

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Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihr Freund, 2025

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Imago Sarah Joelle Jahnel und Walentina Doronina bei den Reality Awards, April 2026