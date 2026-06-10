Aleks Petrovic über positives "Prominent getrennt"-Feedback

Bei Prominent getrennt sorgt Aleksandar Petrovic (35) aktuell wieder für reichlich Gesprächsstoff. Der Realitystar ist in der laufenden Staffel gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) zu sehen und stellt sich damit ausgerechnet mit seiner ehemaligen Partnerin dem TV-Experiment. Gegenüber Promiflash hat Aleks jetzt verraten, wie die Reaktionen auf seine Auftritte bislang ausfallen. Die jüngsten Episoden habe er selbst zwar gar nicht verfolgt, weil ihn sein Kampf bei Fame Fighting voll eingespannt habe. "Ich hab die letzten zwei Folgen gar nicht geschaut, um ehrlich zu sein, weil ich voll auf den Boxkampf fokussiert war", erklärte er im Gespräch mit Promiflash. Trotzdem bekomme er online genau mit, wie über ihn gesprochen wird.

Vor allem im Netz nehme Aleks nach eigenen Worten wahr, dass sich die Stimmung langsam zu seinen Gunsten verändert. "Aber das, was ich im Netz mitkriege, ist halt, dass die Leute so langsam verstehen, was ich meinte mit diesem rebellischen, kindischen, zickigen Verhalten", sagte er zu Promiflash. Auf die Nachfrage, ob das Echo damit inzwischen eher positiv sei, machte der TV-Bekannte deutlich, dass er selbst einen klaren Unterschied zu einem früheren Format bemerkt. "Also im Vergleich zu Temptation Island VIP ist es definitiv deutlich positiver. Langsam kippt das so ein bisschen", betonte Aleks. Damit scheint seine Teilnahme an "Prominent getrennt" bei vielen Zuschauern aktuell anders anzukommen als frühere TV-Auftritte.

Aleks und Vanessa standen bereits in der Vergangenheit gemeinsam für Reality-TV-Formate vor der Kamera und lieferten dabei immer wieder emotionale Momente. Gerade deshalb dürfte ihre gemeinsame Teilnahme bei "Prominent getrennt" viele Zuschauer besonders interessieren. Aleks ist vor allem als Reality- und Social-Media-Star bekannt und teilt auch abseits der TV-Kameras regelmäßig Eindrücke aus seinem Alltag mit seinen Followern.

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Imago Aleks Petrovic auf der Pressekonferenz zum Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen am 03.06.2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"