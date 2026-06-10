Samira Yavuz verrät süße Details zu ihrer ersten Liebe

Samira Yavuz (32) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode" eine süße Erinnerung aus ihrer Kindheit geteilt: Die Reality-TV-Bekanntheit erzählte von ihrer allerersten großen Liebe. Damals war sie etwa sieben oder acht Jahre alt und besuchte die Grundschule. Der Auserwählte hieß Maximilian. "Das war der Klassenschwarm. Man hat doch immer in der Klasse einen gehabt, der war besonders hübsch", verriet sie im Podcast. "Rückblickend denke ich mir so: Wo war die Schönheit? Aber egal. Alle fanden den toll, ich fand den auch ganz toll", führte sie weiter aus.

Der entscheidende Moment spielte sich im Freibad in Samiras Heimatdorf ab. Die beiden planschten gemeinsam im großen Becken, veranstalteten einen Tauchwettkampf und saßen danach zusammen am Rand. Und dann fielen die entscheidenden Worte: "Ich liebe dich", soll Maximilian zu ihr gesagt haben. Ob danach noch mehr folgte, kann sie nach eigener Aussage nicht mehr genau sagen: "Das war für genau diese eine Stunde wahrscheinlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob danach noch was war oder auch nur halbwegs. Aber so Kinderliebe halt."

Dass Samira sich an diesen Moment noch so lebhaft erinnert, überrascht sie selbst kaum. "An das erste Mal Schmetterlinge im Bauch, da erinnert man sich halt", sagte sie im Podcast. Die Influencerin weiß sogar noch ganz genau, was sie damals trug – eben jenen Leopardenbikini, der ihr bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Samira ist als Realitystar einem breiten Publikum bekannt und Mutter von zwei Kindern. In ihrem Podcast "Main Character Mode" gibt sie regelmäßig persönliche Einblicke in ihr Leben.

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Instagram / samirayasminleila Influencerin Samira Yavuz, Mai 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Mai 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026