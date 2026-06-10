Jennifer Aniston erinnert sich an Brad Pitts "Friends"-Cameo

In einem neuen Gespräch mit ihrer früheren Friends-Kollegin Lisa Kudrow (62) plaudert Jennifer Aniston (57) über Brad Pitts (62) legendären Gastauftritt in der Kultsitcom. Im aktuellen Talk des Variety-Formats "Actors on Actors" sprechen die beiden über die beliebten Thanksgiving-Episoden der Serie und landen dabei schnell bei Brads Cameo als Rachel-Hasser Will. Während sie gemeinsam lachen und an den Dreh in den Studios in Los Angeles zurückdenken, macht Jennifer deutlich, wie viel Spaß ihr die gemeinsame Zeit mit ihrem damaligen Ehemann vor der Kamera gemacht hat.

Im Gespräch schwärmt Lisa: "Ja. Die waren großartig, die Thanksgiving-Episoden. Als Brad da war, war es urkomisch." Jennifer stimmt ihr sofort zu: "Das war urkomisch!" Die beiden erinnern sich daran, wie Brad in der Folge als ehemaliger Mitschüler von Ross, Monica und Rachel auftauchte, der zusammen mit Ross einen "Ich hasse Rachel Green"-Club gründete und ausgerechnet beim Truthahnessen die Bombe platzen ließ. Jennifer und Lisa erzählen in dem Variety-Interview außerdem, dass viele der "Friends"-Gaststars damals ziemlich aufgeregt gewesen seien. "Wir hatten so viele – Sean Penn. Die waren immer nervös. Weißt du noch? Ich fand das immer faszinierend", berichtet Jennifer.

Kennengelernt hatten sich Jennifer und Brad Mitte der Neunzigerjahre, nachdem ihre Manager sie einander vorgestellt hatten. Ende der 90er machten sie ihre Beziehung öffentlich, 2000 folgte die große Traumhochzeit in Malibu. Fünf Jahre später gab das Paar seine Trennung bekannt, beide gingen beruflich und privat ihren eigenen Weg: Brad heiratete später Angelina Jolie (51), Jennifer war mit Justin Theroux (54) verheiratet und ist aktuell mit Jim Curtis liiert. Trotz des Eheaus blieben Jennifer und Brad verbunden, er tauchte unter anderem zu Jennifers 50. Geburtstag auf, beide wurden 2020 backstage bei den SAG Awards innig lachend fotografiert. Schon damals hatte Jennifer im Gespräch mit Vanity Fair betont: "Ich werde Brad für den Rest meines Lebens lieben. Er ist ein fantastischer Mann." Und auch Brad erklärte später im Interview mit V magazine, dass zwischen ihnen eine "tiefe Freundschaft" geblieben sei.

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Getty Images Jennifer Aniston im Januar 2024 in Kalifornien

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Lisa Kudrow, Brad Pitt und David Schwimmer in "Friends"

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IMAGO / YAY Images Filmstars Brad Pitt und Jennifer Aniston