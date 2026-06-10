Marina Marx ist nach TV-Sturz tief getroffen von Fan-Spott

Nachdem Marina Marx (35) vergangenen Sonntag während ihres Auftritts im ZDF-Fernsehgarten von der Bühne gestürzt war, meldet sich die Schlagersängerin nun erneut zu Wort – und zeigt sich dabei tief getroffen vom Verhalten mancher Fans. Auf Instagram kritisiert die 35-Jährige, dass viele Nutzer in den sozialen Netzwerken nach ihrem Sturz nicht etwa nach ihrem Wohlbefinden gefragt hätten, sondern stattdessen hitzige Debatten über das weiterlaufende Playback entfacht hätten. "Was mich allerdings traurig macht, sind einige Kommentare, die diesen Moment nutzen, um Menschen persönlich anzugreifen", schreibt Marina in ihrem Statement.

Zu den Playback-Vorwürfen selbst äußert sie sich ebenfalls klar: "Ja, im Fernsehen werden Auftritte teilweise mit Playback oder Halbplayback, manchmal auch live umgesetzt. Das ist kein Geheimnis und auch keine Entscheidung, die einzelne Künstler allein treffen." Solche Entscheidungen lägen häufig an technischen, organisatorischen und produktionellen Abläufen, die für Zuschauer gar nicht sichtbar seien. Besonders bitter findet die Sängerin die Prioritätensetzung mancher Nutzer: "Manche haben darüber diskutiert, ob ich live gesungen habe. Die Menschen, die mir wichtig sind, haben gefragt, ob ich noch laufen kann. Das sagt eigentlich alles." Denn Marina hatte sich bei dem Sturz verletzt und erklärte bei Instagram, sie bewege sich aktuell "eher wie eine 90-Jährige als wie eine Rockröhre". Die Schmerzen hätten sich erst nach dem Auftritt bemerkbar gemacht, als das Adrenalin nachließ.

Der Sturz selbst hatte sich ereignet, als Marina mit ihrem Duopartner Nino de Angelo (62) den Song "Bella Italia è amore" performte und dabei eine Bühnenkante übersah. Sie verschwand kurz in einem Graben hinter der Bühne – stand jedoch nach rund 20 Sekunden wieder auf den Brettern und beendete den Auftritt gemeinsam mit Nino, der mit bürgerlichem Namen Giovanni Angelo Detomaso heißt und zu den bekanntesten Schlagerstars Deutschlands zählt. Die Kamera schwenkte während des Sturzes sofort ins Publikum.

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Instagram / marinamarx_official Marina Marx, Schlagersängerin

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Instagram / marinamarx_official Marina Marx, Schlagersängerin

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Imago Nino de Angelo und Marina Marx beim "ZDF-Fernsehgarten" in Mainz am 07.06.2026