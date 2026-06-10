Influencerin Lisa Mieschke hat ihr erstes Kaffee-Date mit 35

Für viele Menschen gehören erste Dates zum festen Bestandteil der Jugend – für Realitystar Lisa Mieschke war es das jedoch nicht. Mit 35 Jahren geht die Influencerin nun zum allerersten Mal auf ein Kaffee-Date, und die Aufregung davor ist ihr deutlich anzumerken. In einem Video auf Instagram meldete sie sich sichtlich nervös bei ihren Followern und ließ sie an diesem besonderen Moment teilhaben.

In dem Clip kichert Lisa und gibt offen zu: "Ich bin 35 Jahre alt und ich war wirklich noch nie auf einem Kaffee-Date. Ich bin so scheißaufgeregt." Sie versucht, sich selbst zu beruhigen und spricht sich gut zu: "Lisa, entspann dich. Du musst den nicht heiraten oder so." Trotzdem plagen sie Gedanken an mögliche unangenehme Situationen. "Ich habe so Angst, dass es unangenehm wird nach einer Minute oder so und ich denke: 'Oh, mein Gott, was mache ich hier, ich möchte bitte direkt gehen'", erklärt sie in dem Video. Auch in ihrem Post schreibt sie: "Mein Kopf hat schon 47 Szenarien durchgespielt, bevor ich überhaupt losgegangen bin." Mit einer Portion Selbstironie fügt sie außerdem hinzu, dass sie eigentlich gar keinen Kaffee trinke – "aber man nennt's halt so, ne?"

Am Ende ihrer Botschaft richtet Lisa einen herzlichen Appell an ihre Community: "Sagt mir bitte, dass ich nicht die Einzige bin, die sich vor sowas komplett verrückt macht." Und offenbar trifft sie damit einen Nerv – von ihren Followern erhielt die Influencerin jede Menge Zuspruch. Ihr neuestes Geständnis reiht sich in diese sehr persönliche Art der Kommunikation ein, mit der sie ihre Community an ihren Höhen und Tiefen teilhaben lässt – besonders, wenn es um Themen wie Liebe, Dating und zwischenmenschliche Nähe geht.

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Instagram / lisa.mieschke/ Lisa Mieschke, Social-Media-Star

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ActionPress Lisa Mieschke, Influencerin

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Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke, Influencerin