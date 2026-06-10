Ein PR-Move? Neue Details zu Ryan Wöhrls angeblicher Affäre

Die Trennung von Lina Baumann und Ryan Wöhrl hat in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen in den sozialen Medien gesorgt. Die Influencerin hatte angedeutet, dass der Realitystar im Urlaub in Portugal fremdgegangen sei – Clips, die ihn zusammen mit einer Frau namens Valentina zeigen sollen, kursierten daraufhin im Netz. Jetzt kommen neue Details ans Licht, die den Skandal noch komplizierter machen: Denn die besagte Frau soll zum Zeitpunkt des angeblichen Flirts selbst noch vergeben gewesen sein. Handelt es sich bei dem ganzen Wirbel womöglich um einen kalkulierten PR-Move?

Im Zentrum der neuen Spekulationen stehen Valentina und ihr Ex-Freund Taylor, mit dem sie einen gemeinsamen Couple-Account auf TikTok betrieb. Vor einem Jahr posteten die beiden dort ein Video, in dem es darum ging, dass Valentina zwei Jahre älter ist als Taylor – unter dem Clip gaben sie Lina und Ryan sogar namentlich Credits, weil auch Lina älter ist als Ryan. Inzwischen wurde das originale Video gelöscht. Nach dem aktuellen Fremdgehskandal veröffentlichte Taylor ein emotionales Statement auf Instagram, in dem er seine Gefühle zu der Situation schilderte. Pikant: Ryan zufolge seien Valentina und Taylor zu dem Zeitpunkt der Portugal-Reise schon seit rund einem Monat getrennt gewesen. Laut dieser Darstellung wäre Valentina also gar nicht mehr vergeben gewesen, als sie mit dem Realitystar in Portugal gesichtet wurde. Taylor schrieb vor wenigen Tagen jedoch zusätzlich in seiner Social-Media-Story: "Ein Management wäre gut, bevor ich etwas Falsches sage. Hat da jemand gute Ideen?" Gerade dieser Satz lässt viele Nutzer aufhorchen.

Ryan selbst hatte sich bereits öffentlich zu der Situation geäußert und dabei betont, wie stark ihn das alles belastet. Er beschrieb in einer Instagram-Story, dass die Beziehung zu Lina schon seit einem Jahr schwierig gewesen sei und er darunter so sehr gelitten habe, dass er in eine Depression gefallen sei. Lina hingegen sieht das offenbar anders – Ryan warf ihr vor, die Situation bewusst für Drama in den sozialen Medien zu nutzen. "Sie zerstört gerade mein ganzes Leben. Also, sie macht das bewusst mit Absicht. Sie zerstört das komplett. Und das ist ihr auch scheißegal, ohne Rücksicht auf Verluste", sagte er. Der Realitystar warf Lina darin vor, ihn öffentlich als Fremdgeher hinzustellen. Den Portugal-Trip bezeichnete er als reinen Dreh und beteuerte, es sei "nichts Intimes" passiert.

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025

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Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Realitystar

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Instagram / linuschka Lina Baumann, Influencerin