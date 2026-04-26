Update nach OP: Samuel Dohmen teilt Foto von XXL-Wunde

Gute Neuigkeiten von Samuel Dohmen (24): Der GNTM-Star meldet sich nach seiner zweiten Bauchoperation mit einem ermutigenden Update aus der Genesung. Auf Instagram teilte er in seiner Story ein Foto seines Bauchs – darauf zu sehen ist eine lange Nahtwunde, die sich über den gesamten Bauch zieht. In der Mitte der Naht wirkt es, als sei noch eine kleine Öffnung vorhanden. Trotzdem fällt das Fazit des 24-Jährigen positiv aus: "Also sieht sehr gut aus, heilt erstaunlich schnell jetzt", schreibt er zu dem Bild.

Die Öffnung in der Wundmitte hat laut Samuel einen harmlosen Grund. "Das in der Mitte ist, weil die Fäden am Pflaster geklebt haben und dann abgerissen wurden", erklärt er in seiner Story. Deswegen müsse man sich keine Sorgen machen: "Könnte man wieder zunähen, kann man aber auch so lassen", so das Model weiter und deutet damit wohl an, dass er auf einen weiteren Eingriff lieber verzichtet.

Hinter Samuel liegt eine belastende Zeit. Anfang April musste er sich einer Notoperation am Bauch unterziehen, nachdem sich sein Darm um 180 Grad gedreht hatte. Anschließend entzündete sich die Wunde, die daraufhin zunächst offen gelassen wurde. Erst vor wenigen Tagen schilderte das Model dann auf Instagram, wie es ein zweites Mal unters Messer musste, weil der Bauch wieder zusammengenäht wurde. Den starken Schmerzen und der Belastung zum Trotz scheint der Heilungsprozess nun endlich in die richtige Richtung zu laufen.

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Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen nach seiner OP, April 2026

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Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmens Nahtwunde am Bauch, April 2026

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Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen nach seiner Not-OP, April 2026

Findet ihr Samuels Entscheidung nachvollziehbar, vorerst nicht erneut zunähen zu lassen? Ja, wenn Ärzte das okay finden, klingt das sinnvoll. Eher nicht – zunähen würde mir sicherer erscheinen. Ergebnis anzeigen