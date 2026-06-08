Samuel Dohmen kommentiert Lina und Ryan Wöhrls Liebes-Aus

Lina Baumann und Ryan Wöhrl sind offiziell getrennt. Das Liebes-Aus ließ die Follower sicher fassungslos zurück, immerhin galten die beiden lange als Traumpaar. In einem TikTok-Video meldet sich jetzt auch Ryans GNTM-Kumpel Samuel Dohmen zu Wort. Dieser scheint von der Trennung ebenfalls ein wenig überrumpelt zu sein: "Ich habe Ryan vor drei, vier Tagen das letzte Mal wiedergesehen. Er war auf meiner Party. Wir haben TikToks zusammen gemacht und das auf Instagram gepostet." Er selbst wisse keine Details, finde die Kommentare aber "ganz wild". "Ich weiß von der Situation nichts und kann mir auch kein Urteil darüber fällen. Ich kann nur sagen, es gilt abzuwarten, was die beiden am Ende sagen. [...] Ich finde es crazy", meint das Malemodel.

Bisher ist noch nicht bekannt, warum genau Lina und Ryan sich getrennt haben. Manche Follower scheinen aber der Meinung zu sein, dass Samuel seinen Teil dazu beigetragen hat. In einigen Kommentaren werfen sie ihm vor, ein schlechter Einfluss gewesen zu sein. Dagegen wehrt sich der ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidat deutlich: "Bro, ich habe Ryan ewig nicht mehr gesehen. Also, wir kennen uns seit GNTM und ich mag Ryan und Ryan ist für mich ein superguter Mensch. Wir haben echt viel mit ihm durchgemacht bei GNTM. Er war mein Best Buddy vor Ort." Die Vorwürfe gegen ihn kann Samuel überhaupt nicht verstehen.

Als Lina die Trennung von Ryan vergangenes Wochenende bekanntgab, erzählte sie, dass es schon länger kriselte. Die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer haben sogar versucht, ihre Beziehung mit einer Paartherapie zu retten. "Am Ende war ich die Einzige, die noch versucht hat, sie zu retten", meint Lina. Es dauerte nicht lange, bis sich einige Follower zu Wort meldeten. Unter ihrem Post kommentierte ein User, Ryan die Woche davor vertraut mit einer fremden Frau am Strand von Portugal gesehen zu haben. Lina reagierte darauf: "Schon die Fünfte, die es mir schreibt. Krass, dann war es wohl doch kein verlassener Strand." Sie erhielt von mehreren Frauen unabhängig voneinander ähnliche Nachrichten, die sehr nach Seitensprung klingen.

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Imago Samuel Dohmen, Oktober 2025

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025

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Instagram / linuschka Linuschka, Influencerin