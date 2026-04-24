Trotz OPs: Samuel Dohmen bei kommender SixxPaxx-Tour dabei?

Gute Nachrichten für alle Fans von Samuel Dohmen: Der Germany's Next Topmodel-Star hatte sich zuletzt etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem er wegen heftiger Schmerzen im Bauchbereich notoperiert werden musste – sein Darm hatte sich um 180 Grad gedreht. Die Sorge um ihn war groß – doch jetzt gibt es gleich doppelt erfreuliche Neuigkeiten. SixxPaxx-Kollege David Farell verriet gegenüber Promiflash, dass es mit dem Model gesundheitlich langsam wieder bergaufgeht. Und obendrauf: Samuel wird auch bei der kommenden SixxPaxx-Tour im nächsten Jahr wieder auf der Bühne stehen.

David plauderte ganz offen aus dem Nähkästchen: "Fürs nächste Jahr haben wir uns mit ihm schon geeinigt. Das heißt, nächstes Jahr wird er auch bei uns auf der Bühne zu sehen sein. Wann? Welche Termine ganz genau? – das halten wir noch ein bisschen geheim. Aber er wird nächstes Jahr auch bei uns auf der Bühne stehen und dann haben die Mädels wieder die Möglichkeit, ihn leicht bekleideter zu sehen", so der SixxPaxx-Tänzer.

Samuel hatte sich nach seinen insgesamt zwei Operationen bereits selbst bei seinen Fans gemeldet und sich für die große Anteilnahme bedankt. Auf Instagram machte er deutlich, wie ernst die Situation tatsächlich war. Die behandelnden Ärzte hätten ihm bestätigt, dass er "fast abgedankt" habe, schilderte Samuel. Umso erleichterter zeigte er sich darüber, dass er sich nun wieder auf dem Weg der Besserung befinde. Der 24-Jährige hatte nach seiner Reise bei GNTM zuletzt mehrere Auftritte mit den SixxPaxx – die Männershow-Gruppe tourt immer wieder durch Deutschland und hat eine treue Fangemeinde, die die Rückkehr des Models jetzt mit Spannung erwartet.

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Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen, Model

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Promiflash David Farell und Bastian Maan von den SixxPaxx

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Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen und Marvin Manson bei einem SixxPaxx-Auftritt, 2025