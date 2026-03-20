Dani Djokic spricht erstmals über Beziehungs-Aus mit Samuel

Daniela Djokic hat nun zum ersten Mal öffentlich über das Ende ihrer Beziehung zu Samuel Dohmen gesprochen. Die beiden Models waren während der vergangenen Staffel von Germany's Next Topmodel nicht nur absolute Zuschauerlieblinge, sondern gingen während der Dreharbeiten auch eine Beziehung ein. Doch das Glück hielt nur wenige Monate. Nachdem Samuel Anfang des Jahres die Trennung offiziell verkündete und sich bereits in einem Podcast detailliert dazu äußerte, hüllte sich die 22-jährige GNTM-Siegerin bislang in Schweigen. Weder über die gemeinsame Zeit noch über das Liebes-Aus sprach Daniela öffentlich – bis sie nun im Podcast "Girls Girls" von Vanessa Borck (29) erstmals offen wurde.

In dem Podcast gab Daniela nicht nur Einblicke in ihr Leben nach dem GNTM-Sieg, sondern thematisierte auch ihre erste große Liebe. "Ich wollte schon immer super früh Kinder haben und hab immer gesagt, der erste Partner ist der Partner fürs Leben. Das ist mein Ziel, wenn ich eine Beziehung eingehe", erklärte sie und machte damit deutlich, wie ernst es ihr mit Samuel war. Über das Kennenlernen während der Show sagte sie: "Es war schon schwierig, es war ein perfekter Moment. Es war super, super schön. Auch weil man sich in dieser Stressphase kennengelernt hat. Es war nicht geplant, sondern es ist einfach so passiert." Aktuell möchte die 22-Jährige erst mal Single bleiben, denn der Trennungsschmerz sitzt noch tief. "Wenn man so frisch aus einer Beziehung ist, dann ist es bei mir so, dass ich meine Zeit brauche. Man gibt so viel von sich und es waren so viele schöne und prägende Momente. Es war ja auch meine erste Beziehung, die ist wahrscheinlich noch prägender", verriet sie im Gespräch mit Vanessa.

Daniela und Samuel waren während der vergangenen GNTM-Staffel ein absolutes Traumpaar für die Fans. Nach der Show machten sie ihre Liebe öffentlich und zeigten sich einige Monate gemeinsam glücklich. Bei einem Event Anfang des Jahres trafen die beiden Ex-Partner wieder aufeinander – das erste öffentliche Wiedersehen nach der Trennung. Daniela bezeichnet sich selbst als "Relationship-Girl", das nicht aktiv auf Partnersuche geht, sondern die Liebe auf sich zukommen lässt. Wenn sie wieder bereit für eine neue Beziehung ist, sind ihr drei Eigenschaften besonders wichtig: Ihr zukünftiger Partner sollte selbstbewusst, selbstreflektiert und konfliktfähig sein.

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Getty Images Daniela Djokic und Samuel Dohmen beim "Heidifest by Heidi Klum" im Hofbräuhaus München, September 2025

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TikTok / dohmensamuel Samuel Dohmen und Daniela Djokic, GNTM-Kandidaten

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Instagram / danidjokic Daniela Djokic, Model