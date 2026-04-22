Erneute OP: Samuel Dohmen teilt besorgniserregendes Update

Model Samuel Dohmen (24) meldet sich mit einem besorgniserregenden Update aus dem Krankenhaus: Nach seiner Notoperation Anfang April musste er erneut unters Messer. In einem Clip auf Instagram schilderte er, was passiert ist. "Ich wurde gestern wieder operiert. Und seitdem habe ich echt krasse Schmerzen. Und zwar wurde mein Bauch wieder zusammengenäht. Oberflächlich war die Wunde ja offen, weil sie entzündet war. Und ja, das Ganze wurde wieder zusammengenäht." Aktuell kämpft Samuel mit deutlichen Beschwerden und beschreibt, wie belastend die Situation für ihn ist.

"Das fühlt sich einfach an, als würde mein Bauch bei jedem Schritt zerreißen. Also es ist extrem unangenehm – auch beim Aufstehen, Hinsetzen und so. Ich glaube, das braucht jetzt einfach ein, zwei Tage noch, bis sich das wieder so eingependelt hat. Ich versuche, positiv zu bleiben, aber ich bin echt auch langsam psychisch an meinem Limit angekommen. Ich hoffe jetzt einfach, die Naht hält." Um die Heilung zu unterstützen, trägt er einen Verband mit Schlauch. "Das ist ein Druckverband quasi, der die Flüssigkeit, die da ist, rauspumpt oder raussaugt. Und ja, der wird jetzt einmal morgen gewechselt. Da bin ich mal sehr gespannt. Und da wird mir dann gesagt, ob die Naht gehalten hat oder nicht. Wenn sie nicht hält, keine Ahnung. Wenn sie hält, dann ist alles gut. Also drückt mir die Daumen."

Samuel hatte sich nach seiner ersten Notoperation zunächst auf dem Weg der Besserung befunden. Seinen Fans hatte er in einem Instagram-Update mitgeteilt, dass es ihm wieder besser gehe und sich für die vielen Genesungswünsche bedankt. Er hatte jedoch auch angedeutet, wie ernst die Lage tatsächlich gewesen war – sein Darm hatte sich einmal um 180 Grad gedreht. Dass nun bereits ein zweiter Eingriff nötig wurde, zeigt, dass seine Genesung alles andere als geradlinig verläuft.

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Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen nach seiner zweiten OP, April 2026

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Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen nach seiner Not-OP, April 2026

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Imago Samuel Dohmen, Model

Wie kommt Samuels neues Krankenhaus-Update bei euch an? Mutig und ehrlich – gut, dass er uns mitnimmt. Ganz schön heftig – Hauptsache, er schont sich jetzt. Ergebnis anzeigen