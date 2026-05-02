GNTM-Star Samuel Dohmen kämpft mit Folgen von Messerattacke

Was wie eine normale Party begann, hat das Leben von Samuel Dohmen für immer verändert. 2019 wurde der damals 17-Jährige bei einer Geburtstagsfeier Opfer eines Messerangriffs – und kämpft bis heute mit den Folgen. Jetzt hat sich der 24-jährige Influencer und Ex-Kandidat von Germany's Next Topmodel in einem Interview mit Bunte erstmals ausführlich über die Attacke und ihre Konsequenzen geäußert. Was damals passierte: Ein Gast auf der Party benahm sich daneben, Samuel schritt ein, als der Mann die Schwester des Gastgebers bedrängte. "Ich habe zu ihm gesagt: 'Was ist los, wir haben doch eben geredet.' Aber in dem Moment war der schon auf 180 und hat versucht, mich zu schlagen", schildert er. Als das Schlagen nicht funktionierte, griff der Angreifer zur Stichwaffe. "Er hat sofort ein Messer aus der Hosentasche gezogen und hat auf mich eingestochen. Dann ist er abgehauen", so Samuel.

Die Verletzungen waren damals lebensbedrohlich: Eine rund sechsstündige Notoperation war nötig, knapp ein Meter Dünndarm musste entfernt werden. Bis heute kämpft der Kölner mit den Nachwirkungen – alle zwei bis drei Monate landet er mit extremen Schmerzen oder einem Darmverschluss im Krankenhaus. Anfang April dieses Jahres drehte sich sein Darm um 180 Grad, was zu einer erneuten Notoperation führte. "Das hätte tatsächlich schiefgehen können – ich habe Glück gehabt", sagt Samuel. Bestimmte Lebensmittel darf er seitdem nicht mehr essen, Kampfsport ist komplett tabu, ebenso alle bauchbelastenden Sportarten. Um vorbereitet zu sein, trägt er stets Kopien seiner Krankenhausunterlagen bei sich. "Ich habe gelernt, mit der Angst umzugehen und mich so gut wie möglich auf Situationen vorzubereiten", erklärt er.

Geholfen hat ihm dabei auch Therapie – auf Rat seiner Mutter habe er sich professionelle Unterstützung geholt, worüber er "sehr, sehr froh" sei. Dem Angreifer, der wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wurde und sich erst anderthalb Jahre nach der Tat vor Gericht entschuldigte, hat Samuel inzwischen verziehen – für sich selbst. "Am besten ist es tatsächlich, solchen Menschen einfach für sich zu vergeben, weil man sich am Ende selbst nur unglücklich macht, wenn man wütend ist." Trotz allem blickt der Realitystar positiv nach vorn. Seine Wunde aus der jüngsten Operation – ein Foto davon hatte er kürzlich auf Instagram geteilt – heilt nach eigenen Angaben gut. Neben seiner Arbeit als Model und Influencer ist er in Teilzeit noch als Bankkaufmann in Köln tätig. Mit Daniela Djokic, der Siegerin seiner GNTM-Staffel, mit der er einige Monate zusammen war, hat er heute keinen Kontakt mehr.

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Imago Samuel Dohmen bei der 150-Jahre-Feier von Schiesser, Oktober 2025

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Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen nach seiner OP, April 2026

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Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen nach seiner Not-OP, April 2026

Samuel hat seine frische OP-Wunde auf Instagram gezeigt – wie kommt das bei euch an? Starkes Statement, das ihm Sichtbarkeit einbringt. Passt! Mir ist das zu heftig – es reicht doch, darüber zu sprechen. Ergebnis anzeigen