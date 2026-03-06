Plötzliche Schmerzen: Samuel Dohmen landete im Krankenhaus

Samuel Dohmen hat seine Follower auf TikTok mit beunruhigenden Nachrichten alarmiert. In einem Video berichtet er davon, dass er eine Nacht im Krankenhaus verbringen musste, nachdem er während seines Trainings im Fitnessstudio plötzlich starke Bauchschmerzen verspürt hatte. "Ich habe gestern Abend, als ich im Gym war, gemerkt: Okay, irgendwas stimmt mit meinem Bauch nicht", erzählt das Model seinen Fans. Kurz darauf bekam er Schweißausbrüche, erlitt einen Schwächeanfall und litt unter Schwindel. Die Situation verschlimmerte sich so drastisch, dass er sich mehrfach übergeben musste und schließlich selbst einen Krankenwagen rufen musste, da er es nicht mehr aus eigener Kraft ins Krankenhaus schaffte.

Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte einen Verdacht auf Subileus, einen unvollständigen Darmverschluss, der "extrem schmerzhaft" sei, wie Samuel berichtet. Er wurde mit Schmerz- und Beruhigungsmitteln behandelt, um die Symptome zu lindern. Am nächsten Morgen ging es dem ehemaligen GNTM-Kandidaten bereits wieder etwas besser, doch die Ursache der Beschwerden bereitet ihm weiterhin Sorge. "Ich hoffe einfach, dass es sich jetzt wieder beruhigt. Ich merke auch noch so eine gewisse Spannung im Oberbauch. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Ich bin ganz guter Dinge", erklärt er in seinem Video.

Der Grund für die wiederkehrenden Probleme liegt in einer traumatischen Erfahrung aus dem Jahr 2019. "Was ist der Grund des Ganzen? Hab ich gerade schon mal erklärt: Das ist die Messerstichverletzung 2019 gewesen, wo mir jemand in den Bauch gestochen hat", erzählt er. Die Verletzung war so schwerwiegend, dass zwei Notoperationen nötig waren, bei denen ihm ein Teil des Dünndarms entfernt werden musste. Seitdem tritt der Subileus immer wieder auf. "Ich bin froh, zu Hause zu sein und fahre jetzt gleich zu meiner Mum. [...] Ich wollte nur mal kurz die Leute abholen und sagen, was passiert ist", so der Influencer.

Imago Samuel Dohmen, Model

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen, Juli 2025

Imago Samuel Dohmen, Oktober 2025

