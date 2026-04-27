16 Jahre Treue: Marijke Amado trauert um ihren Hund Jottum

Marijke Amado (72) muss sich von einem ganz besonderen Weggefährten verabschieden. Die Moderatorin hat auf Instagram die traurige Nachricht geteilt, dass ihr geliebter Havaneser Jottum am 24. April gestorben ist. 16 Jahre lang war der Vierbeiner an ihrer Seite – und diese Verbindung ließ Marijke in ihrem Post noch einmal deutlich spüren. "Du warst der beste und liebenswerteste Hund, so großartig", schrieb die 72-Jährige in ihrem bewegenden Abschiedspost und fügte hinzu: "Ich werde dich so vermissen, mein allerliebster, süßer und großartiger Jottum. 16 Jahre warst du an meiner Seite und was haben wir alles erlebt."

In dem Beitrag wurde auch Marijkes zweiter Hund Basil erwähnt, der seit 2024 bei ihr lebt. "Gute Reise, mein Liebling. Ich werde dich so vermissen und Basil auch", schrieb die Niederländerin. Zahlreiche prominente Wegbegleiterinnen meldeten sich daraufhin mit Trostbekundungen. Janine Kunze (52) kommentierte: "Marijke, deine Nachricht heute Morgen hat mich sooo traurig gemacht [...], weil ich weiß, wie weh es dir tut." Auch Dschungelcamp-Kandidatin Nicole Belstler-Boettcher (63) zeigte sich mitfühlend: "Oh nein, liebe Marijke, das tut mir so leid, es sind ja immer Familienmitglieder und du hast ihn so oft gepostet. Fühl dich ganz doll umarmt." Ruth Moschner (50) wiederum schrieb: "Mein herzliches Beileid! Er ist jetzt sicher mit Kai-Uwe Steves auf der Hundewiese im Himmel" – und spielte damit auf den Hund von Detlef Steves (57) an, der ebenfalls kurz zuvor gestorben war.

Für viele Fans dürfte Jottum ein vertrautes Gesicht gewesen sein. Der Havaneser begleitete Marijke nämlich bereits 2013 in die erste Staffel von Promi Big Brother – damals war er mit von der Partie, als die Moderatorin ins Haus einzog. Marijke selbst ist vor allem als langjährige Gastgeberin der "Mini Playback Show" bekannt, die sie über viele Jahre hinweg moderierte. Die vielen Beileidsbekundungen unter ihrem aktuellen Instagram-Post spiegeln nun vor allem eines wider: wie eng die Bindung zwischen Marijke und Jottum in all den Jahren gewesen ist.

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Instagram / marijkeamado Marijke Amado mit ihren Hunden

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Marijke Amado, TV-Moderatorin

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Instagram / marijkeamado Marijke Amado trauert um ihren Hund Jottum

Marijke Amado bei der "Mini Playback Show"