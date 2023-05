Diese Promis wollen sich in neuem TV-Format nützlich machen!

Wie kommen diese Kandidaten in normalen Berufen zurecht? Ab und zu mal in ein TV-Format setzen und dafür einen Haufen Geld kassieren – Realitystar zu sein, ist für viele ein Traumjob. Manche von ihnen sind früher mal einer anderen Tätigkeit nachgegangen, andere haben nichts anderes gelernt, außer zu polarisieren. In einem neuen Format sollen sie jetzt Einblicke in den ganz gewöhnlichen Berufsalltag vieler Menschen bekommen. Diese Promis werden sich der Herausforderung stellen!

Wie RTLZWEI bekannt gibt, wird sowohl am 8. als auch 15. Juni um 20:15 Uhr jeweils eine Folge der neuen Doku-Soap "Prominent und nützlich" ausgestrahlt. Der Fußballtrainer und ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat Mario Basler (54) wird darin gemeinsam mit dem Entertainer und Ex-Dschungelcamper Julian F. M. Stoeckel (36) beim Ordnungsamt reinschnuppern. Auch der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer und Moderator Jörg Draeger (77) möchte sich auf die Jagd nach Falschparkern und Verkehrsverstößen begeben.

Marijke Amado (69), die ebenfalls bei "Promi Big Brother" zu sehen war, hilft hingegen bei der Berliner Stadtreinigung aus. Der Job entspricht den Vorstellungen der Moderatorin allerdings überhaupt nicht. Auch Serkan Yavuz (30) und Kate Merlan (36) setzen sich dem Gestank bei der Müllabfuhr aus. Die frühere Kampf der Realitystars-Kandidatin muss sogar in die Kölner Kanalisation klettern.

