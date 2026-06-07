Nach Klinikdrama ist Philipp Pleins Andreea wieder zu Hause

Für Philipp Plein (48) und seine Lebensgefährtin Andreea Sasu gibt es endlich gute Nachrichten: Nach fast zwei Monaten stationärer Behandlung im Princess-Grace-Krankenhaus in Monaco durfte die 36-Jährige die Klinik wieder verlassen und ist zurück zu Hause. Gegenüber Bild schilderte Andreea, wie dramatisch die Zeit für sie war: "An einem Punkt hatte ich so viele Antibiotika und Schmerzmittel bekommen, dass mein Immunsystem komplett am Boden lag und ich auf die Intensivstation kam. Das hat mir schon ziemlich Angst gemacht." Laut Philipp stand seine Freundin sogar kurz vor einer Blutvergiftung und musste notoperiert werden.

Auch Andreea erinnerte sich an diesen beängstigenden Moment: "Einmal war ich sehr geschockt, als man mir sagte, dass, wenn wir nicht aufpassen würden, ich kurz vor einer Sepsis stehen würde. Ich bin sehr gläubig und habe da noch mehr den lieben Gott um Beistand gebeten als sonst schon", erzählte sie. Für Philipp waren die vergangenen Wochen ebenfalls eine enorme Belastung, da er in der Zeit alleine für die gemeinsamen Kinder da sein musste. "Diese zwei Monate haben sich wie zwei Jahre angefühlt", sagte der 48-Jährige. Gleichzeitig musste er auch beruflich funktionieren: "Ich muss stark sein. Den Kindern Zuversicht und Hoffnung geben. Sie nicht spüren lassen, wenn es Andreea wieder schlechter ging."

Andreea war Anfang April in die Klinik eingeliefert worden. Sie leidet an einer schwer behandelbaren Infektion, die in wiederkehrenden Schüben verläuft. Zwischenzeitlich war sie kurz entlassen worden, musste aber wegen zurückkehrender Schmerzen erneut ins Krankenhaus. Zu alledem läuft für den Designer derzeit auch noch ein Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Freundin Lucia Bartoli (32), mit der er zwei Söhne hat. Insgesamt ist Philipp Vater von vier Jungs: Romeo Prince, Rocket Halo Ocean (4), Rouge Sky Galaxy (2) und Hurricane Thor Thunder, den er mit Andreea hat.

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Instagram / philippplein Designer Philipp Plein und seine Partnerin Andreea Sasu

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Instagram / philippplein Philipp Plein besucht seine Freundin Andreea

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