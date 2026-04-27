Gemeinsamer Auftritt: Bushido gibt Dieter Bohlen einen Korb

Bushido (47) meint es mit seinem Abschied von der Musikbranche offenbar todernst – und das bekommt nun auch Dieter Bohlen (72) zu spüren. Der Rapper hatte am 12. März 2026 mit einem Abschlusskonzert in Stuttgart das Mikrofon für immer aus der Hand gelegt. Seitdem hält er sich eisern an seinen Vorsatz, keine Bühne mehr zu betreten. Sogar eine persönliche Anfrage des Pop-Titans, der ihn für eine gemeinsame Live-Performance bei den DSDS-Liveshows gewinnen wollte, lehnte Bushido konsequent ab. Gegenüber der Bild machte er seine Haltung unmissverständlich klar: "Ich bin in Rente. Was Musik betrifft, bin ich raus aus dem Ding. Dieter Bohlen schrieb mir und hat mich gefragt, ob ich bei der DSDS-Liveshow mit ihm zusammen einen Song performen möchte. Ich sagte: 'Dieter, ich trete nicht mehr auf. Ich mache keine Musik mehr. Punkt.'"

Statt Konzerthallen und Aufnahmestudios füllt der 47-Jährige seinen Alltag nun mit ganz anderen Dingen. Im Interview mit der Zeitung beschreibt er, wie sein neues Leben aussieht: "Ich stehe morgens auf, trinke einen Espresso und schaue, was der Tag so bringt. Ich mache einen Lkw-Führerschein, einen Angelschein und einen Busführerschein. Diese familiären Dinge machen mir so viel Spaß. Und meine Frau steht auch hier wieder an meiner Seite. Das ist einfach wunderschön." Ein letztes Album, das noch keinen Titel hat, soll zwar irgendwann noch erscheinen – die Aufnahmen dafür hat Bushido aber bereits abgeschlossen.

Ganz in den Ruhestand verabschiedet hat sich der Rapper aber noch nicht: Bushido war die letzten Wochen als Juror bei DSDS zu sehen. Dabei war er nicht ganz einverstanden damit, wie er auf dem Bildschirm rüberkam: In seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" beklagte er sich über den Weichzeichner, den die Produktion über sein Gesicht gelegt hatte. Mit Dieter wird er zwar nicht mehr gemeinsam auf der DSDS-Bühne stehen, dafür aber in den kommenden drei Liveshows – am 28. April, 2. und 9. Mai – am Jurypult sitzen und die Talente bewerten.

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RTL Bushido, Dieter Bohlen und Isi Glück, DSDS-Jury 2026

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Imago Bushido beim Jubiläum "30 Jahre RTL Exclusiv" an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen, 27.09.2024

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido