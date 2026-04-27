AYTO-Traumpaar: Estelle Stephani & Leon haben sich verlobt

Große News aus der Realitywelt: Estelle Stephani und Leon, das Traumpaar aus der dritten Staffel von Are You The One?, haben ihre Verlobung öffentlich gemacht. Die beiden verkünden die freudigen Nachrichten auf TikTok mit einem romantischen Clip vom Strand, in dem Leon vor Estelle auf die Knie geht. Zu sehen ist, wie sie den Moment zu zweit feiern und den funkelnden Ring präsentieren. Die Szene spielt bei Sonnenuntergang und Leon wirbelt seine Liebste durch die Luft. "Herz ist voll, Hand ist schwer. Offiziell eine verlobte Maus und wifey to be", schreibt Estelle dazu.

Unterlegt ist der Clip mit dem Song "Young and Beautiful" von Lana Del Rey (40). Estelle trägt ein langes weißes Kleid, Leon erscheint in hellem Hemd und Shorts. Tränen fließen, es gibt einen Kuss in der untergehenden Sonne, anschließend posieren beide mit dem Ring in Nahaufnahme und rennen lachend am Strand entlang. In den Kommentaren sammeln sich unzählige Glückwünsche. Eine Userin jubelt zum Beispiel: "Paare, die nicht in jede Show gehen und ihre Liebe beweisen müssen, sondern sich im Privaten lieben, sind die tollsten, freue mich so für euch." Ein weiterer Kommentar lautet: "Ich habe es fast geahnt. So toll und dann auch noch in Thailand. Wer hätte das bei der "Are You The One"-Staffel damals gedacht? Alles Liebe." Auch Sophia Thomalla (36) meldet sich: Sie schreibt lediglich ein Emoji mit einem überraschten Gesichtsausdruck.

Estelle und Leon hatten sich vor rund vier Jahren in der dritten Staffel von "Are You The One?" kennengelernt und sind seitdem ein Paar geblieben. Während Estelle als Influencerin durchstartete, hält sich Leon im Netz eher im Hintergrund. Gemeinsame Einblicke aus ihrem Alltag sind daher seltener, umso größer ist nun die Freude über das geteilte Verlobungsvideo. Viele, die ihre TV-Liebesgeschichte seit dem Kennenlernen verfolgt haben, erinnern in den Kommentaren an die Anfänge bei der Show. Andere heben hervor, wie bodenständig die zwei wirken und dass sie ihre Beziehung abseits großer TV-Formate leben.

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TikTok / estellestephani Leon und Estelle, frühere AYTO-Teilnehmer

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Instagram / estelle.stephani Estelle und Leon, frühere AYTO-Kandidaten

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Instagram / estelle.stephani Leon und Estelle Stephani, frühere AYTO-Teilnehmer

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