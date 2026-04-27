Melanie Griffiths natürlicher Look begeistert Hollywood

Melanie Griffith (68) sorgt in Hollywood mit einem neuen Look für Gesprächsstoff. Die Schauspielerin wurde jetzt mit deutlich natürlicheren Gesichtszügen gesichtet und zieht damit die Blicke auf sich. Schon vor einigen Jahren hatte Melanie in einem Interview mit dem Magazin Porter offen über ihre Erfahrungen mit Fillern gesprochen und erklärt, warum sie sich von den aufpolsternden Behandlungen wieder verabschiedet hat. Damals hatte sie erzählt, dass sie in ihren frühen Fünfzigern mit den Eingriffen begonnen habe – heute setzt sie offenbar auf ein deutlich zurückhaltenderes Beauty-Konzept, das bei Fans im Netz gut ankommt.

Bereits 2017 berichtete Melanie, dass sie um das Jahr 2010 mit Fillern nachgeholfen hatte, um die ersten Fältchen und Zeichen der Hautalterung zu kaschieren. "Ich hasste, was mit mir passierte", schilderte sie damals gegenüber Porter. Über die Jahre sei es aber immer mehr geworden, ohne dass sie selbst gemerkt habe, wie stark sich ihr Gesicht veränderte. Erst als Kommentare wie "Oh mein Gott, was hat sie nur getan?" laut wurden, seien ihr das Ausmaß und die Wirkung der Behandlungen wirklich greifbar geworden. Die Schauspielerin suchte daraufhin einen neuen Arzt auf, der die Filler wieder auflöste. "Ich war so verletzt, dass ich zu einem anderen Arzt ging, der all das entfernt hat, was die erste Ärztin verpfuscht hat. Hoffentlich sehe ich jetzt wieder normaler aus", sagte sie damals und orientierte sich damit stärker am natürlichen Look, den auch andere Ikonen Hollywoods bevorzugen.

Rückblickend wirken aktuelle Vorher-Nachher-Fotos wie eine Bestätigung ihrer Entscheidung: Melanie präsentiert sich heute mit weicheren Konturen und einem frischen, weniger überarbeiteten Gesicht – Onlinekommentare sprechen von einem jugendlicheren, natürlicheren Eindruck. Besonders auf Reddit diskutieren Nutzer die Veränderung der Hollywoodikone. Ein User schrieb 2024: "Ich glaube, sie hatte eine misslungene Schönheits-OP und hat ihr Gesicht, ähnlich wie Meg Ryan, zu sehr verändert. Jetzt sieht sie aber richtig gut aus, also Hut ab vor demjenigen, der ihr geholfen hat." Andere loben schlicht ihren zurückgenommenen Style mit Worten wie: "Schön. Nichts ist schöner als Natürlichkeit."

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Getty Images Melanie Griffith bei der Elle Women in Hollywood Celebration 2024 in Los Angeles

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Getty Images Melanie Griffith, Schauspielerin

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Getty Images Melanie Griffith, US-amerikanische Schauspielerin