Tragödie vor Shakira-Konzert: Bühnenarbeiter stirbt in Rio

Ein tragischer Unfall hat sich in Rio de Janeiro beim Aufbau der Bühne für das bevorstehende Konzert von Shakira (49) ereignet. Wenige Tage vor dem geplanten Auftritt der kolumbianischen Sängerin am berühmten Copacabana-Strand wurde ein Bühnenarbeiter zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Wie das brasilianische Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete, erlag der Mann seinen Verletzungen später im Krankenhaus.

Shakiras Konzert ist für Samstag geplant und Teil der Veranstaltungsreihe "Todo Mundo no Rio", mit der die Stadt Rio de Janeiro seit einigen Jahren internationale Musikstars an die Copacabana holt. Für den Auftritt der Sängerin wurde die Bühne nach Angaben der Veranstalter auf rund 1.500 Quadratmeter vergrößert – und übertrifft damit die Dimensionen früherer Shows in der brasilianischen Küstenmetropole.

Die Konzertreihe an der Copacabana hat in der Vergangenheit bereits für beeindruckende Besucherzahlen gesorgt. 2024 strömten rund 1,6 Millionen Menschen zu einem Auftritt von Madonna (67) an den legendären Strand. Im vergangenen Jahr stellte Lady Gaga (40) dort sogar einen Weltrekord auf: Etwa 2,5 Millionen Besucher kamen zu ihrem Konzert – ein Rekord für ein Einzelkonzert. Shakira ist vor allem als Musikerin bekannt und feierte mit Hits wie "Hips Don't Lie" weltweite Erfolge. Sie ist Mutter von zwei Kindern.

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Getty Images Sängerin Shakira, Met Gala 2024

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