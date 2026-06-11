Nach Betrugsskandal: Hier posiert Eva Longoria mit ihrem Ex

Fünfzehn Jahre nach einem der aufsehenerregendsten Betrugsskandale der Hollywoodwelt haben sich Eva Longoria (51) und ihr Ex-Mann Tony Parker (44) jetzt wiedergesehen. Fotos des unerwarteten Treffens der Schauspielerin mit dem ehemaligen Basketballprofi tauchten auf Instagram auf und sorgten dort umgehend für Aufsehen. Viele Fans zeigten sich überrascht und irritiert, andere waren schlicht neugierig, wie das Wiedersehen zwischen den einstigen Eheleuten verlaufen war.

Die Ehe zwischen Eva und Tony war einst spektakulär zerbrochen. Der Basketballspieler hatte seine damalige Frau betrogen – mit einer Frau aus dem gemeinsamen Freundeskreis, wie der Daily Mirror schreibt. Der Skandal wurde öffentlich und besiegelte das Ende ihrer Beziehung. Nach der Scheidung schlugen beide getrennte Wege ein. Für viele Fans kam das Wiedersehen der beiden daher völlig unerwartet.

Eva ist inzwischen längst neu durchgestartet. Die Schauspielerin und Unternehmerin lebt seit Jahren überwiegend in Europa, pendelt zwischen Spanien und Mexiko. Ihren Sohn Santiago zieht sie gemeinsam mit dessen Vater und ihrem Ehemann José Bastón groß. Dass sie sich jetzt mit Tony, ihrem Ex aus einer turbulenten Lebensphase, öffentlich zeigte, brachte das Netz zum Brodeln.

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Getty Images Eva Longoria and Tony Parker, Ex-Ehepaar

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Getty Images Eva Longoria and José Bastón, Ehepaar

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Getty Images Eva Longoria, José Bastón und Sohn Santiago im Mai 2019

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