Teresa Giudices Tochter (20) nach Gewaltvorwurf verhaftet

Teresa Giudice (54) erlebt aktuell einen schweren Moment als Mutter: Ihre Tochter Milania Giudice ist Mitte Mai in New Jersey festgenommen worden. Wie unter anderem Page Six berichtet, wurde die 20-jährige Studentin am 14. Mai am frühen Abend in Montville Township von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Vorwurf gegen die Tochter von Teresa und ihrem Ex-Mann Joe Giudice (54) lautet demnach auf "einfache Körperverletzung" und "vorsätzliche Körperverletzung". Der Fall wird von den Behörden als häusliche Gewalt eingestuft.

Weitere Details zu den Hintergründen des Vorfalls oder zur betroffenen Person sind bislang nicht öffentlich bekannt. Die Ermittlungen dauern an, weshalb auch unklar ist, wie es für Milania rechtlich weitergeht. Die Reality-TV-Bekanntheit selbst äußerte sich bislang nur indirekt: Auf ihren Social-Media-Kanälen tauchten zuletzt mehrere kryptische Beiträge und Andeutungen zu ihrer Stimmungslage auf, ohne den Vorfall konkret zu benennen. Laut dem Bericht handelt es sich weiterhin um ein laufendes Verfahren, weitere Informationen werden erwartet.

Milania ist die dritte Tochter von Teresa und Joe, die durch "The Real Housewives of New Jersey" einem breiten Publikum bekannt wurden. Auch abseits der TV-Kameras stand Teresa in den vergangenen Monaten immer wieder im Fokus: Zuletzt wurde über mögliche Steuerschulden berichtet, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Luis Ruelas betreffen sollen. Nun rückt erneut ein Familienmitglied in den Mittelpunkt. Da das Privatleben der Giudices seit Jahren öffentlich begleitet wird, sorgt auch der aktuelle Vorfall rund um die Studentin für große mediale Aufmerksamkeit.

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Instagram / milania.ggiudice Teresa Giudice und ihre Tochter Milania, Mai 2026

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Instagram / milania.ggiudice Milania Giudice, Juli 2025

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Instagram / milania.ggiudice Joe Giudice mit seiner Tochter Milania, Februar 2025