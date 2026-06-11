Seltene Worte: Alexander Zverev spricht über seine Tochter

Alexander Zverev (29) hat mit seinem Grand-Slam-Triumph einen weiteren Karrierehöhepunkt erreicht. Der deutsche Tennisprofi steht nach seinem Erfolg weltweit im Rampenlicht. Doch genauso viel Aufmerksamkeit wie sein Sieg auf dem Court erregen seine Worte danach – denn in einem Interview bei Eurosport gewährte er einen seltenen Blick in sein Privatleben und sprach dabei offen über seine fünfjährige Tochter.

Alles begann mit einer eher unerwarteten Frage: "Ich habe gehört, du hast einen Hund. Kannst du mir bitte alles über den Hund erzählen?", lautete sie. Alexander antwortete zunächst mit viel Herzlichkeit für sein Tier: "Ich liebe meinen Hund mehr als die meisten Menschen. Er ist das Wichtigste in meinem Leben." Dann aber korrigierte er sich sofort – und schob nach: "Na ja, außer meiner Tochter. Meine Tochter ist wichtiger."

Seine Tochter kam im März 2021 zur Welt. Ihre Mutter ist das Model Brenda Patea (32), mit der Alexander damals liiert war. Die beiden hatten ihre Beziehung bereits vor der Geburt des Kindes beendet. Seitdem hält der Tennisstar sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – umso bemerkenswerter war es, dass er nach seinem Grand-Slam-Triumph so offen über seine kleine Tochter sprach.

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Getty Images Alexander Zverev nach seinem Wimbledon-Aus, Juli 2025

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Getty Images Alexander Zverev nach seinem Finalsieg bei den French Open 2026 in Paris

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RTLZWEI Brenda Patea, "Love Island VIP"-Kandidatin