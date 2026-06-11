Julian Zietlow erzielt Hammerurteil im Streit um Kinderfotos

Julian Zietlow (41) hat auf Instagram einen wichtigen Sieg vor Gericht verkündet. Das Hohe Gericht in Abu Dhabi hat entschieden, dass seine Kinder nicht länger in den sozialen Medien gezeigt werden dürfen. Noch weitreichender ist dabei, dass das Gericht auch die Löschung aller bereits veröffentlichten Posts angeordnet hat. Der Influencer und Unternehmer bezeichnet das als ein absolutes Novum in den Vereinigten Arabischen Emiraten – eine Entscheidung dieser Art habe es in dem Land bislang noch nicht gegeben. "Das ist ein absolutes Exempel, was statuiert wurde", freut sich Julian.

Der 41-Jährige blickt in seinem Post auch auf seine eigene Entscheidung zurück, seine Kinder bereits seit neun Monaten nicht mehr in sozialen Medien zu zeigen. Für ihn sei das der richtige Weg gewesen. Er nutzt die Gelegenheit, um andere Eltern direkt anzusprechen: "An alle Leute, die ihre Kinder auf Social Media zeigen, kann ich nur eine Sache sagen, als jemand, der es selber gemacht hat: Es ist Selbstbeweihräucherung. Nichts anderes", erklärt Julian. Er appelliert, Kinder nicht in einer Atmosphäre aufwachsen zu lassen, die auch für Erwachsene schädlich sein kann. "Die werden genauso abhängig und krank von dieser Scheiße wie ihr selbst", gibt er zu bedenken.

Dass das Thema bei Julian so emotional aufgeladen ist, kommt nicht von ungefähr. Rund um den Influencer und seine Ex-Frau Alina Schulte im Hoff (39) hatte es zuletzt bereits Streit um die gemeinsamen Töchter gegeben. In Dubai soll die Lage bei einer geplanten Abholung der Kinder sogar derart eskaliert sein, dass die Polizei eingeschaltet wurde. In der Vergangenheit stand vor allem die Frage im Raum, wie der Alltag mit den beiden Töchtern geregelt werden soll und wann Julian Zeit mit ihnen verbringen kann. Immer wieder macht der Unternehmer deutlich, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist und dass er für seine Kinder Verantwortung übernehmen möchte – auch wenn das mit komplizierten Entscheidungen und juristischen Wegen verbunden ist. Einen ersten Erfolg zum Schutz seiner Kinder konnte er nun mit dem jüngsten Gerichtsurteil erzielen.

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Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Influencer

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Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, März 2026

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Instagram / julianzietlow Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juli 2024

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