Fans baff: Selena Gomez teilt pikantes Foto mit ihrem Benny

Selena Gomez (33) hat ihre Fans mit einem freizügigen Throwback-Foto aufgewühlt. Die Musikerin teilt auf Instagram eine Reihe von Bildern aus ihrer Beziehung mit Ehemann Benny Blanco (38) – und eines davon sorgt seither besonders für Gesprächsstoff. Darauf ist zu sehen, wie Benny der 33-Jährigen inmitten eines voll besetzten Restaurants einen Kuss auf ihr Dekolleté drückt, während sie kichernd danebensitzt. Möglich macht das ein tief ausgeschnittenes schwarzes Top, das nur wenig der Fantasie überlässt. Ein Fan kommentiert das Bild mit den Worten: "Das in der Öffentlichkeit zu machen ist verrückt."

Benny selbst lässt es sich nicht nehmen, unter dem Post seiner Frau zu schwärmen. "Ich verliebe mich jeden Tag mehr und mehr in dich", schreibt der 38-Jährige und fügt hinzu: "Die Zeit steht still, wenn ich in deinen Armen bin." Ein anderer Fan witzelt hingegen in Anspielung auf einen früheren Vorfall: "Er küsst ihre Brust und sie küsst seine Füße. Kein fairer Tausch." Damit bezieht sich der Kommentator auf einen Auftritt von Selena in Bennys Podcast "Friends Keep Secrets", bei dem sie ihrem Mann mitten im Gespräch einen Kuss auf den Fuß gab.

Benny und Selena begannen 2023, sich zu daten, kennen sich jedoch schon viel länger: Bereits 2019 kollaborierten die Sängerin und der Musikproduzent für den Song "I Can’t Get Enough". Im Dezember 2024 machte Selena schließlich ihre Verlobung öffentlich, im September 2025 folgte die große Hochzeit. Gemeinsam veröffentlichten sie zuletzt das Album "I Said I Love You First", das auf Platz zwei der Billboard 200 einstieg und mit "Bluest Flame" einen Grammy-nominierten Hit hervorbrachte.

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco an ihrem Hochzeitstag