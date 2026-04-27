Vier Wohnsitze: Alicia Vikanders Familie lebt wie "Nomaden"

Alicia Vikander (37) hat in einem Interview mit The Independent einen seltenen Einblick in ihr Familienleben mit Ehemann Michael Fassbender (49) gegeben. Die Schauspielerin lebt gemeinsam mit Michael und den beiden Söhnen des Paares in Lissabon, Portugal, doch von einem ruhigen Alltag kann keine Rede sein. Wegen ihrer Dreharbeiten pendelt die Familie zwischen vier Ländern hin und her. "Wir waren in Lissabon, wir waren viel in London, und wir verbringen viel Zeit in Italien und Frankreich. Wir sind Nomaden", erzählte Alicia dem Medium. Die Wochenenden, die sie in Portugal verbringen, gehören laut der Schwedin dem Strand – ihr Mann habe schließlich gesagt, er wolle jeden Tag surfen.

Mehr Einblick in die Abläufe daheim gab Alicia zuvor in der British Vogue. Dort erklärte die Schauspielerin, wie sie und Michael die Betreuung aufteilen, damit immer ein Elternteil präsent ist – gerade, wenn Drehtage lang werden. "Es können sehr lange Tage sein, und oft gehst du, bevor die Kinder aufwachen, und kommst vielleicht nicht zurück, bevor sie schlafen", sagte sie. "Zu wissen, dass immer ein Elternteil zu Hause ist, hilft. Mit all dem Eltern- und Mutter-Schuldgefühl, das du ständig mit dir trägst – damit kämpfe ich sehr, die ganze Zeit", so Alicia weiter in dem Modemagazin.

Alicia und Michael lernten sich 2014 bei den Dreharbeiten zu "The Light Between Oceans" kennen und heirateten im Oktober 2017 auf Ibiza. Ihr erster Sohn kam 2021 zur Welt, ihr zweiter Sohn, dessen Name die beiden bisher nicht öffentlich gemacht haben, Anfang 2024. Dass London für die Familie schon länger eine wichtige Rolle spielt, hatte Alicia bereits in einem früheren Interview angedeutet – die britische Hauptstadt zog sie damals nicht zuletzt wegen Freunden und der Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen, an.

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Getty Images Alicia Vikander bei der Louis Vuitton Womenswear F/W 2026–2027 Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images Alicia Vikander und Michael Fassbender im November 2024 in London

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Getty Images Alicia Vikander, Schauspielerin