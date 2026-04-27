Soap-Star Susan Lucci putzt ihren Walk-of-Fame-Stern selber

Manche Stars legen noch selber Hand an. Eine von ihnen ist Susan Lucci (79). 2005 wurde die Schauspielerin mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Und offenbar liegt es ihr am Herzen, dass dieser Stern auch immer schön glänzt. Bei Instagram teilte sie ein Video von einem Besuch auf dem berühmten Hollywood Boulevard – bewaffnet mit Putzmittel, Handschuhen und Lappen. Zum Song "9 to 5" von Dolly Parton (80) kurzerhand selbst ihren Stern. Die Idee kam offenbar von Kollegin Courteney Cox (61), die 2023 sogar den Verkehr anhielt, um ihren Stern zu reinigen: "Danke Courteney, dass du uns daran erinnert hast, dass, wenn du deinen Stern besonders sauber halten willst, du manchmal bereit sein musst, den Windex zu greifen!"

Die Passanten konnten offenbar kaum ihren Augen trauen, dass da ein Soap-Star in Highheels selber Hand anlegt. In dem Video beobachten die Spaziergänger fasziniert Susans Aktion. Und das ist noch nicht alles: Die 79-Jährige nimmt auch ihren Kollegen die Arbeit ab. Weil sie schon dabei ist, putzt sie auch gleich die benachbarten Sterne von Keanu Reeves (61) und Céline Dion (58). "Macht euch keine Sorgen, Céline und Keanu, eure habe ich auch gemacht", schreibt sie augenzwinkernd dazu. Ihre Fans feiern die Aktion. In den Kommentaren loben sie: "So bescheiden, Miss Lucci, seinen eigenen Stern zu putzen. Klar, dass Mr. Reeves und Miss Dion das zu schätzen wissen." Ein anderer Fan meint: "Queens unterstützen Queens."

Susan wurde in den 1970er-Jahren durch die Seifenoper "All My Children" zum Star. Darüber hinaus war sie auch in anderen Serien wie Dallas oder "Devious Maids" oder in Filmen wie "Outcome" zusammen mit Keanu und Cameron Diaz (53) zu sehen. Aber die meisten verbinden sie bis heute mit ihrer Rolle in der Soap. Darin hatte die US-Amerikanerin auch großen Einfluss auf den damaligen Schauspielnachwuchs. Unter anderem Michael B. Jordan (39), der als Teenager in der Serie mitspielte, lobte erst vor einigen Wochen, wie sehr sie und die Co-Stars ihn prägten. Michael ist heute ein gefragter Hollywoodstar und Susan erinnert sich liebevoll an ihn. "Es war wunderbar, mit ihm zu arbeiten. Er war vorbereitet, er war pünktlich, er war engagiert, er war liebevoll und er war respektvoll gegenüber allen, die um ihn herum waren", erinnerte sie sich zu Gast beim Radiosender Sirius XM.

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Instagram / therealsusanlucci Susan Lucci auf dem Walk of Fame, April 2026

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Instagram / therealsusanlucci Susan Lucci putzt ihren Stern auf dem Walk of Fame

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Getty Images Susan Lucci bei der Premiere von "Outcome" in New York, April 2026