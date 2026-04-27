Herzogin Meghan deutet schwere vergangene Jahre an

Mit einem nachdenklichen Beitrag hat Herzogin Meghan (44) einen seltenen Blick auf ihre persönlichen Tiefpunkte der vergangenen Jahre gewährt. Vor Kurzem teilte sie in ihrer Instagram-Story einen Astrologie-Post des Accounts "Astrology Is For Everyone". Darin hieß es, dass Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann gerade "die härtesten sieben Jahre ihres Lebens" beenden würden. Meghan, die am 4. August Geburtstag hat, ist vom Sternzeichen Löwe. Den Beitrag kommentierte sie nicht weiter – doch allein die Tatsache, dass sie ihn teilte, sprach für sich.

Noch am selben Tag postete Meghan einen weiteren Astrologie-Beitrag, der ihr Horoskop enthielt. "Die Spannung zwischen dem, wer du wirklich bist, und dem, was die Welt um dich herum zu sehen bereit war, war erschöpfend auf eine Art, die sich Menschen, die das nicht erlebt haben, kaum erklären lässt", lautete ein Teil davon. Weiter hieß es: "Dein Selbstbewusstsein hat Schläge eingesteckt, die es nicht verdient hätte. Du hast deine kreative Richtung, deinen Glanz, deinen Wert in Frage gestellt." Den Abschluss bildete eine hoffnungsvolle Botschaft: "Am 25. April hebt sich der Druck. Du bekommst den Raum, einfach zu existieren, ohne dafür kämpfen zu müssen."

Die Instagram-Posts fallen in eine Zeit, in der Meghan ohnehin sehr offen über ihre Erfahrungen spricht. Erst kürzlich war sie gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry (41) von einer viertägigen Reise nach Australien zurückgekehrt, bei der beide über ihre psychische Gesundheit gesprochen hatten. Meghan erzählte dabei vor Schülerinnen und Schülern, dass sie seit einem Jahrzehnt täglich gemobbt und angegriffen werde – "und ich bin immer noch hier", sagte sie. Beim Retreat des Podcasts "Her Best Life" sprach sie zudem über die Mutterschaft. Ihre Kinder Archie und Lilibet hätten ihr Geduld und Perspektive geschenkt – etwas, das sie nach eigenen Worten dringend gebraucht habe, "angesichts dessen, wie unser Leben ist".

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Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney