Mit 41 Jahren: Keira Knightley möchte studieren

Mit 41 Jahren plant Keira Knightley (41) einen großen Schritt: Die britische Schauspielerin möchte Englische Literatur studieren und damit nachholen, was ihr früher verwehrt blieb. Keira verließ mit 16 Jahren die Schule, um ihre Filmkarriere zu starten – und schaffte es mit Produktionen wie "Bend It Like Beckham", "Love Actually" und "Pirates of the Caribbean" ganz nach oben. Doch trotz zweier Oscar-Nominierungen und einer der bekanntesten Karrieren Hollywoods soll sie sich im Vergleich zu ihren Freunden ohne Hochschulabschluss oft unterlegen fühlen, wie jetzt die britische Boulevardzeitung Daily Mail berichtet.

Laut einem Insider fühle sich Keira bei Dinnerpartys unwohl, weil viele in ihrem Umfeld studiert haben und sie nicht: "Sie fühlt sich ihren Freunden gegenüber unterlegen, von denen viele auf der Universität waren und tolle Abschlüsse gemacht haben. Sie hat diesen Erfolg nicht – das ist der eine Bereich, von dem sie nicht sagen kann, dass sie ihn erreicht hat. Sie plant definitiv, etwas daran zu ändern." In diesem Zusammenhang fällt auch der Name Emma Watson (36): Die Harry Potter-Darstellerin soll aktuell in Oxford für einen Doktortitel studieren, nachdem sie dort bereits einen Master in kreativem Schreiben erworben hat – ein Vorbild, dem Keira offenbar nacheifern möchte. Gleichzeitig brodelt die Gerüchteküche um ihre Ehe mit James Righton (42): Der Musiker und frühere Sänger der Band Klaxons wurde kürzlich in Nordlondon beim Radfahren ohne Ehering gesichtet.

Keira und James lernten sich 2011 auf einer Dinnerparty eines gemeinsamen Freundes kennen und heirateten 2013 in einem kleinen Rahmen in ihrem Weingut in Frankreich. Zum zehnten Hochzeitstag scherzte die zweifache Mutter, es sei "ein Wunder, dass wir es so weit geschafft haben". Eben dieses Weingut im Rhône-Tal haben die beiden im Dezember verkauft – Keira bezeichnete es als "schwierig", das gemeinsame Projekt aufrechtzuerhalten. Für diesen Sommer steht zudem ein ungewöhnliches Projekt an: Keira dreht in Frankreich den Film "The Worst" – an der Seite ihres Ex-Freundes Jamie Dornan (43), mit dem sie vor langer Zeit zwei Jahre liiert war, noch bevor er mit "Fifty Shades of Grey" weltberühmt wurde.

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Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

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Getty Images James Righton und Keira Knightley, 2022

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Getty Images Keira Knightley und Jamie Dornan bei der "King Arthur"-Premiere in New York