Fett gespritzt: Leyla Heiter ließ sich Doppelkinn absaugen

Leyla Heiter (29) meldet sich unmittelbar nach einem Beauty-Eingriff – und zeigt sich dabei noch sichtlich gezeichnet. Die Reality-TV-Bekanntheit liegt mit einem dicken Verband um den Kopf im Bett, an ihrer Seite sitzt Ehemann Mike Heiter (33). In ihrer Instagram-Story erklärt sie offen, was hinter dem Eingriff steckt: Sie ließ sich das Doppelkinn absaugen und die Haut im Kinnbereich per Laser straffen. Zusätzlich wurden Eigenfettbehandlungen an Kinn und Kieferlinie vorgenommen. "Hallo, ihr Minions. Ich kann nicht richtig reden. Ich hatte heute eine Lipo an meinem Doppelkinn, und es wurde mit dem Laser gestrafft", berichtet sie und ergänzt: "Zusätzlich habe ich Eigenfett in meinem Kinn und die Jawline gemacht." Trotz der Umstände verliert Leyla ihren Humor nicht und stellt mit einem Lächeln klar: "Ich bin trotzdem sexy. Auf jeden Fall."

Kurz nach dem Eingriff berichtet die 29-Jährige, wie es ihr geht. Leyla spricht offen über Schmerzen und kündigt an, sich für den Rest des Tages zu schonen. "Das ist jetzt auch das letzte Mal, dass ich heute rede", erklärte sie ihren Followern in ihrer Story. Bei dem Eingriff handelt es sich um den, den sie bereits beim letzten Mal geplant hatte – nun konnte er endlich umgesetzt werden. Neben der Absaugung im Doppelkinnbereich setzte die Ärztin laut Leyla zusätzlich auf eine Laserbehandlung, um die Haut zu straffen und die Partien zu festigen. Für mehr Kontur wurden außerdem Eigenfettdepots am Kinn und entlang der Jawline gesetzt. Wegen der Schmerzen kommuniziert sie aktuell lieber schriftlich mit Ehemann Mike, statt viel zu sprechen. Die Vorfreude überwiegt dennoch: "Ich bin gespannt auf das Ergebnis."

Vor zwei Monaten hatte Leyla schon einmal versucht, genau diesen Beauty-Eingriff durchführen zu lassen. Damals meldete sie sich aber völlig aufgelöst aus einem Krankenhausbett. Der Eingriff wurde nach nur wenigen Minuten abgebrochen, weil Magenflüssigkeit in ihre Lunge gelaufen war. "Machen wir mal einen kurzen Realitycheck. Ich war heute in einer Klinik, weil ich eigentlich eine OP hatte, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ja, es wäre ein Beauty-Eingriff gewesen", erklärte sie damals in ihrer Instagram-Story. Leyla berichtete zu dem Zeitpunkt auch von heftigen Schmerzen und davon, dass sie sich körperlich schon länger angeschlagen fühlte. "Was ist gerade eigentlich mit meinem Körper so los, dass es mir ständig so schlecht geht?", fragte sie unter Tränen.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, April 2026

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter und ihre Ärztin, April 2026

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, März 2026