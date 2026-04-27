Anne-Trennung: Henning Merten musste Kinder zurücklassen

Henning Merten (35) spricht offen über den härtesten Moment nach der Trennung von Anne Wünsche (34): Er ließ die Kinder zurück. In seinem Podcast "Die Mertens ungefiltert" blickte der Social-Media-Star kürzlich auf die Zeit nach dem Liebesaus im Jahr 2019 zurück und schilderte den radikalen Neustart. Unter einem Promiflash-Beitrag präzisierte Henning nun, was ihn am meisten traf: "Das Schwerste war nicht das Materielle… sondern die Kinder." Henning macht klar, dass er gehen musste und dass diese Entscheidung nicht wegen Dingen fiel, sondern wegen seiner Lebenssituation – und dass er danach wortwörtlich bei null anfing. "Zu gehen und sie zurückzulassen – das war der härteste Schritt", schrieb er unter dem Instagram-Post.

Henning beschreibt, wie leer sein Leben unmittelbar nach dem Auszug wirkte. "Ich hatte keinen Besitz mehr. Keine Wohnung. Hab alles zurückgelassen. Das Einzige, was ich hatte, war mein Job", hielt er fest. Der Familienvater entschied sich trotzdem zum Cut: "Ich muss da raus. Also bin ich gegangen. Und hab bei null angefangen." Halt fand er in seinem engsten Kreis: "Zum Glück hatte ich Menschen um mich, die mich aufgefangen haben. Freunde. Familie." Besonders wichtig ist ihm eine klare Botschaft: "Ich bin dankbar für meine Tochter. Alles andere hat mich geprägt – aber darauf hätte ich verzichten können." Parallel betont Henning, dass er seinen Weg ohne Abkürzungen gegangen sei: "Ich bin damals mit rund 30.000 Followern gegangen. Das war nichts Besonderes. Alles, was danach kam, hab ich mir selbst aufgebaut – Stück für Stück. Durch meine Art. Durch Ehrlichkeit. So wie ich bin. So wie ich immer war."

Vor Kurzem meldete sich Henning nach dem monatelangen Sorgerechtsstreit um Juna mit einem ausführlichen Instagram-Statement zurück. Darin betonte er, wie herausfordernd die letzten Monate für alle Beteiligten waren und zeigte sich auch selbstkritisch: "Ich bin kein perfekter Papa. Aber wer ist schon perfekt? Man macht Fehler, man lernt dazu." Henning erklärte auch, warum er den Konflikt am Ende öffentlich machte: "Ich verstehe auch die Stimmen, die sagen, dass man sowas nicht öffentlich klären sollte. Glaubt mir – ich hätte es auch lieber anders gehabt. Aber nach all den Jahren kam irgendwann der Punkt, wo ich mich einfach wehren musste." Am Ende stellte Henning in dem Post vor allem eins klar: Seine Kinder standen für ihn über allem. "Ich liebe meine Kinder – alle. Und ich würde alles tun, um sie zu schützen", betonte er.

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Instagram / henningmerten Henning Merten, Influencer

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ActionPress Henning und Denise Merten im Februar 2024

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Gora, Andreas /ActionPress Anne Wünsche und Henning Merten im Januar 2017