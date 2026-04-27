"Reality Queens"-Reunion artet in krassen Schlagabtausch aus

Bei der Reunion von Reality Queens auf RTL+ ist es zu einem handfesten Streit zwischen den Teilnehmerinnen gekommen. Moderator Twenty4tim (25) hatte sichtlich Mühe, die aufgeheizte Runde zu beruhigen – im Minutentakt entbrannten neue Auseinandersetzungen. Besonders der Konflikt zwischen Kader Loth (53) und Tanja Tischewitsch (36) eskalierte. Tanja wirft Kader vor, in einer aus der Sendung herausgeschnittenen Szene böse Worte über ihre Mutterschaft verloren zu haben. In dieser Szene, die erstmals in der Reunion gezeigt wurde, schreit Kader Tanja an: "Wenn das Jugendamt mitkriegt, dass du in der Show handgreiflich wirst, wirst du ganz andere Konsequenzen bekommen." Tanja, die mit dem Begriff "handgreiflich" einen harmlosen Schubser gemeint sieht, zeigte sich fassungslos. "Ich bin einfach ruhig geblieben, weil ich dachte, ihr Kopf explodiert gleich", sagte sie. "Ich hab schon ihre Halsschlagader gesehen."

Noch bizarrer wurde es, als Tanja eine Entschuldigung von Kader forderte – und die plötzlich vorgab, sich an die Szene gar nicht mehr erinnern zu können. Erst nachdem alle Anwesenden auf sie einredeten, ruderte Kader zurück: "Ich hätte mich auch in meiner Ton- und Wortwahl besser ausdrücken müssen. Ich erkenne mich da wirklich nicht, das ist nicht meine Art, das tut mir leid." Auch zwischen Cecilia Asoro (30) und Gina-Lisa Lohfink (39) krachte es erneut. Gina-Lisa hatte während der Dreharbeiten mit einer Unterlassungsklage gegen Cecilia gedroht. Diese sei zwar noch nicht eingegangen, "aber der Anwalt sitzt draußen", so Gina-Lisa in der Reunion. Auslöser des Streits war eine Nacht in einem Hostel, in dem sich die Gruppe unwohl gefühlt hatte. Gina-Lisa hingegen erklärte, sich dort "wie zu Hause" zu fühlen, und feierte zusammen mit Arielle Rippegather (35) kräftig. Am nächsten Morgen versagten beide verkatert bei einer Gruppen-Challenge. Mitten in der Diskussion verließ Gina-Lisa wütend das Studio, kehrte aber kurz darauf zurück und erklärte schlicht: "Mir war nur kalt."

"Reality Queens" hatte in dieser Staffel von Beginn an für reichlich Zündstoff gesorgt. Auch das Finale blieb nicht konfliktfrei: Dort lieferten sich Ariel und Hati Suarez noch einmal einen heftigen Schlagabtausch, nachdem Hati den bürgerlichen Namen der Schweizerin öffentlich gemacht hatte – etwas, das Ariel als klare Grenzüberschreitung wertete. Es zeigte sich, wie sehr zwischen den Realitystars Loyalitäten, Enttäuschungen und verletzte Gefühle das Miteinander prägen. Viele der Frauen kennen sich aus der intensiven gemeinsamen Drehzeit und brachten ihre Konflikte sichtbar ungefiltert mit ins Studio, wo sie u

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