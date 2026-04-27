Kris Jenner zeigt sich nach Facelift mit straffem Gesicht

Kris Jenner (70) wurde jetzt beim Verlassen eines Schönheitscenters in Los Angeles abgelichtet – und ihr Aussehen sorgt für Aufsehen. Die 70-jährige Unternehmerin und Mutter von sechs Kindern trug dabei eine schildpattfarbene Sonnenbrille und einen braunen Kapuzenpulli, ihr dunkles Haar wie gewohnt als Bob geschnitten. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Ihr Gesicht wirkte auffallend straff, die Wangen leuchteten rosig – womöglich ein Hinweis auf eine frische Behandlung im 7Q Spa Laser & Aesthetics Center in Los Angeles, das Dienstleistungen wie Botox, Filler oder Laser-Haarentfernung anbietet. Der Spabesuch kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Kris offenbar alles andere als zufrieden mit den Ergebnissen ihres rund 100.000 Dollar teuren Facelifts ist.

Laut einem Insider, der sich gegenüber RadarOnline äußerte, ist das Ergebnis des Eingriffs nicht so haltbar, wie sie es sich erhofft hatte: "Kris Jenners Facelift verrutscht bereits. Sie ist nicht glücklich mit den Resultaten und will unbedingt eine Überarbeitung – sie findet, dass es nicht so gehalten hat, wie sie es erwartet hatte." Dem Bericht zufolge plant die Managerin bereits einen Korrektureingriff und vergleicht dabei ihr Ergebnis mit anderen Prominenten. Durchgeführt wurde das ursprüngliche Facelift von Starplastiker Dr. Steven Levine, dessen Eingriffe bei rund 45.000 Dollar beginnen. In der Sendung The Kardashians erklärte Kris gegenüber ihrer Tochter Kim Kardashian (45), ihre Nase sei "wahrscheinlich das einzige echte Ding in meinem Gesicht" – worauf Kim ergänzte, dass ihre Mutter auch noch ihre Originalzähne habe und noch nie ein Veneer getragen habe, wie Daily Mail berichtet.

Dem Magazin VogueArabia gegenüber hatte Kris den Eingriff als bewusste Entscheidung beschrieben: "Ich hatte vor etwa 15 Jahren ein Facelift, also war es Zeit für eine Auffrischung. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich die beste Version meiner selbst sein möchte, und das macht mich glücklich." Zum Thema Altern fügte sie hinzu: "Nur weil man älter wird, muss man sich nicht selbst aufgeben. Für mich ist das mein Weg, würdevoll zu altern." Zuletzt hatte das angeblich verrutschte Ergebnis des Facelifts für Schlagzeilen gesorgt – so hatte ein Schönheitschirurg gegenüber Promiflash erklärt, dass auch kostspielige Eingriffe keine dauerhafte Garantie für ein perfektes Ergebnis seien.

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Instagram / krisjenner Kris Jenner, Juli 2025

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Getty Images Kim Kardashian und ihre Mutter Kris Jenner verlassen das Pariser Gericht im Mai 2025

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Getty Images Unternehmerin Kris Jenner, April 2025