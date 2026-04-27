Patrice Aminatis Mama widmet ihr rührenden Geburtstagspost

Zum 31. Geburtstag von Patrice Aminati (31) hat ihre Mutter Patrice Fischer ihr nun eine besonders persönliche Liebeserklärung gewidmet. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto der Influencerin mit Blumenstrauß und Geburtstagstorte sowie mehrere private Aufnahmen aus ihrer Kindheit und dem Familienleben. Dazu schrieb sie einen langen, emotionalen Text, in dem sie ihrer Tochter für ihre Art dankt und ihr alles Gute für das neue Lebensjahr wünscht. "Alle sollen es wissen: Du bist eine wunderhübsche, kluge und dankbare Tochter und Schwester, die unser aller Leben schön macht und bereichert", schreibt die stolze Mutter.

Dabei beschreibt die Mutter ihre Tochter als besonders einfühlsam und hebt zugleich ihren Humor hervor. Gleichzeitig geht sie auf die schweren gesundheitlichen Herausforderungen ein, mit denen Patrice derzeit konfrontiert ist: "Und obwohl es Dir oft so schlecht geht, lässt Du niemals Deinen Schmerz, Deine Wut, Trauer und Enttäuschung an jemand anderem aus." Außerdem betont sie, wie liebevoll Patrice mit ihrer kleinen Tochter Charly Malika umgeht, und beschreibt sie als "die liebevollste, fürsorglichste Mama", die man sich wünschen könne. "Du machst unser aller Leben schön und reich", schreibt Patrices Mutter und ergänzt: "Wir wünschen uns für Dich und uns unzählige weitere schöne Geburtstagstage – in Glück, Liebe und Gesundheit und dass Du mit Kraft und Zuversicht ins neue Lebensjahr startest."

Seit sie ihre Erkrankung öffentlich gemacht hat, gibt Patrice ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihren persönlichen Weg. Die 30-Jährige lebt mit schwarzem Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium, eine Heilung ist nach aktuellem Stand nicht mehr möglich. Dennoch nutzt sie ihre Reichweite, um offen über ihre Erfahrungen zu sprechen und ihren Umgang mit der Krankheit sichtbar zu machen. Auch auf die rührenden Worte ihrer Familie reagiert sie nun selbst und bedankt sich öffentlich für den Geburtstagsgruß. Unter dem Instagram-Post schreibt sie: "Danke, liebe Mama und liebe Familie. Ich habe Euch so lieb. Da ich weiß, dass heute auch einige Geburtstag haben: Alles Gute, Glück und Gesundheit auch Euch! Eure Patrice."

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Instagram / fischer.patrice Patrice Aminati an ihrem 31. Geburtstag

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Instagram / fischer.patrice Patrice Aminati mit ihrer Familie

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Imago Patrice Aminati bei der Place To B Party während der Berlinale 2026 im Restaurant Borchardt, Berlin