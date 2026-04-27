Sex im TV? So entspannt reagiert "Match My Ex"-Christins Oma

Christin Pawlowski ist derzeit in der zweiten Staffel von Match My Ex zu sehen – und dort geht es heiß her. Die Influencerin knutscht in der Show heftig mit ihrem Ex Calvin Ogara, und die beiden bezogen bereits gemeinsam die sogenannte X-Suite. Zu Sex kam es zwischen den beiden bisher jedoch nicht. Auf Instagram teilte Christin nun ein Video, in dem sie ihre Oma zu genau diesem Thema befragt – und die Reaktion der älteren Dame sorgt bei Fans für Begeisterung.

In dem Clip fragt Christin ihre Oma: "Was würdest du dazu sagen, wenn ich Sex im TV hätte?" Die Antwort fällt überraschend entspannt aus. "Das ist normal, neh. So ist normal. Ich würde es nicht machen, aber muss ja jeder für sich selbst entscheiden, sage ich mal", erklärt die Oma gelassen. Christin erzählt ihr außerdem, dass es mit Calvin in der ersten Nacht in der Show fast so weit gewesen wäre. Die Oma fragt daraufhin nach, ob die beiden denn zusammen seien – Christin schneidet die Antwort auf diese Frage aus dem Video heraus, macht aber deutlich, dass sie beim Thema Geschlechtsverkehr letztlich "Nein" sagte. Die Fans sind begeistert von dem Clip und schwärmen in den Kommentaren: "Wie goldig, süße Omi", "So eine tolle Omi" oder "Wie süß ist dieses Gespräch bitte? Was für ein tolles Verhältnis!"

Christin und Calvin hatten sich bei "Match My Ex" gemeinsam für die X-Suite gemeldet – sehr zum Unmut von Mitkandidat Tim Kühnel, der das besondere Zimmer ebenfalls nutzen wollte. Die beiden Ex-Partner schienen also von Anfang an eine besondere Dynamik in der Show zu haben. Dass Christin über solch intime Themen offen mit ihrer Oma spricht, zeigt, wie eng ihr Verhältnis offenbar ist. Damit macht sie einmal mehr deutlich, dass sie Privates nicht nur im TV, sondern auch in der Familie anspricht – und dabei von ihrem Umfeld unterstützt wird.

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Joyn Christin Pawlowski, "Match My Ex"-Kandidatin

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Joyn Calvin Ogara, "Match My Ex"-Kandidat

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CH Media Entertainment Christin Pawlowski in "Match My Ex"

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