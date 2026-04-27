Tim Mälzer bricht bei "Kitchen Impossible" in Tränen aus

In der aktuellen Folge seiner Kochshow Kitchen Impossible zeigte Tim Mälzer (55) nun eine ungewohnt verletzliche Seite. Der sonst für seine direkte und unverblümte Art bekannte TV-Koch brach bei einem Besuch auf einer Olivenöl-Finca auf Mallorca in Tränen aus. Die Familie Solivellas hatte ihm dort einst in einer besonders schwierigen Phase seines Lebens Halt gegeben. Im Jahr 2006 musste der Koch eine Auszeit nehmen, weil er völlig überarbeitet war. "Das war mein Auffangbecken. Ich habe mal sowas wie ein Burnout gehabt", erklärte Tim laut t-online. Als er dann ein Bild des verstorbenen Familienoberhaupts Pep erblickte, überwältigten ihn die Gefühle.

Besonders die Tatsache, dass er nicht zur Beerdigung von Pep kommen konnte, beschäftigt ihn bis heute. "Ich bin ein bisschen angefasst", gestand Tim. Neben den emotionalen Momenten stellte er sich in dieser Folge auch einem Kochduell mit seinem Kontrahenten Alexander Herrmann (54). Wie t-online berichtet, musste Alexander in der Nähe von Coburg traditionelle Klöße nachkochen, während Tim in seiner Heimatstadt Hamburg im Drei-Sterne-Restaurant "Haerlin" des Hotels "Vier Jahreszeiten" antrat. Dort sollte er den Petersfisch "In Zucchiniblüten gebratener Petersfisch mit Fenchel und Paprikaschaum" zubereiten.

Am Ende entschied Tim das Duell knapp für sich und konnte sich einen Seitenhieb auf seinen Kontrahenten nicht verkneifen. "Hättest du dich vielleicht mal ein bisschen anstrengen müssen", stichelte er in Richtung Alexander. Damit kam es bereits zum vierten Aufeinandertreffen der beiden in "Kitchen Impossible". Doch so locker die Spitzen auch klingen, ganz sorgenfrei blickt Tim offenbar nicht auf die Zukunft der Show: Erst kürzlich verriet Tim im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis", dass er angesichts geplanter Sparmaßnahmen um seine VOX-Erfolgssendung bangt. Trotzdem dürfen sich Fans der Show auf neue Duelle in den kommenden Wochen freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Mälzer, September 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

Anzeige Anzeige

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

Anzeige