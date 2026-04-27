Ein Jahr nach Trennung: Ex teilt heftig gegen JoJo Siwa aus

Ein Jahr nach dem Liebes-Aus hat Kath Ebbs ihre Ex-Freundin JoJo Siwa (22) jetzt scharf attackiert. Auf Instagram veröffentlichte Kath eine Reihe provokanter Posts zum Jahrestag der Trennung: "Alles Gute zum einjährigen Jahrestag für sie." In einer weiteren Story zeigte sie ein verliebtes Foto mit ihrer neuen Partnerin und schrieb: "Sende Hass an deinen untreuen Ex-Partner-Tag." Daraufhin legte sie noch einmal nach: "Und an all die Internet-Trolle, die mich dafür gemobbt haben, dass ich buchstäblich betrogen wurde: Die Rechnungen für die Therapie werden euch Losern zugeschickt."

Die Trennung der beiden wurde nach der Ausstrahlung von Celebrity Big Brother öffentlich, als JoJo in der Show eine enge Bindung zu Teilnehmer Chris Hughes entwickelte. Laut The Sun habe sie Kath damit "desorientiert, taub und geschockt" zurückgelassen. Kurz darauf kam JoJo mit Chris zusammen, nachdem sie zuvor betont hatte, zwischen ihnen bestehe nur Freundschaft. Inzwischen hat die Sängerin sogar einen Liebessong mit dem Titel "Serendipity" für ihn veröffentlicht. Gegenüber Bizarre erklärte sie: "Die Inspiration dafür ist meine große Liebe Christopher – wir sagen immer, unser Kennenlernen war wie ein glücklicher Zufall."

Auch abseits der Musik zeigt sich das Paar weiterhin sehr verliebt: Erst kürzlich sorgte JoJo mit einem Ring mit Chris' Initialen für romantische Schlagzeilen. Die beiden pendeln derzeit zwischen Großbritannien und den USA und inszenieren ihr Liebesglück regelmäßig auch in der Öffentlichkeit. Kath scheint inzwischen ebenfalls ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben, und zwar an der Seite von Fußballerin Tilly Lucas-Rodd, mit der sie laut The Sun sogar verlobt sein soll. Ob damit auch die turbulente Trennung von JoJo und die jüngsten Seitenhiebe auf Instagram endgültig der Vergangenheit angehören, bleibt allerdings offen.

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Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs im März 2025

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Instagram / itsjojosiwa Chris Hughes und JoJo Siwa

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https://www.instagram.com/p/C_hW5ewyLpS/?hl=de&img_index=1 Australierin Kath Ebbs im September 2024