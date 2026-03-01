So sehr prägte "All My Children" Michael B. Jordans Karriere

Heute gehört Michael B. Jordan (39) zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods. Sein großer Durchbruch war eine dauerhafte Rolle in der Sitcom "All My Children" von 2003 bis 2006. Auf die Serie ist der Filmstar bis heute stolz, denn es war das Projekt, das seine Karriere am meisten prägte. "Die Serie hat mir in Bezug auf meine Ausbildung sehr viel gebracht", betont Michael in einem Interview mit dem Radiosender Sirius XM. Es sei eine Ehre gewesen, mit den Sitcom-Stars wie Susan Lucci (79), Darnell Williams und Walt Willey zu drehen und von ihnen zu lernen: "Für einen Jungen, der nie Schauspielunterricht genommen hatte und der nie eine Schauspielschule besucht hat, war das meine Ausbildung. Ich habe von ihnen gelernt."

Aber offenbar hat auch Michael bei seinen Co-Stars einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Einige Wochen vor ihm war auch Susan zu Gast bei dem Sender und erinnerte sich liebevoll an ihre gemeinsame Zeit. "Es war wunderbar, mit ihm zu arbeiten. Er war vorbereitet, er war pünktlich, er war engagiert, er war liebevoll und er war respektvoll gegenüber allen, die um ihn herum waren", meinte die Schauspielerin. Egal, ob Darsteller oder Crew-Mitarbeiter – Michael habe niemanden von oben herab, sondern alle gleich behandelt. Auf Susans freundliche Worte angesprochen, zeigt er sich ganz gerührt. Ihr Lob sei "süß" und er müsse sie wohl mal wieder anrufen.

Heute kann Michael auf große Rollen wie unter anderem in den Black Panther-Filmen oder als Hauptdarsteller in den "Rocky"-Spin-offs "Creed – Rocky's Legacy" sowie "Creed II" und "Creed III" zurückblicken. In Hollywood ist der 39-Jährige beliebt und konnte sogar Stars wie Tom Cruise (63) beeindrucken. "Er ist ein großartiger Schauspieler. Was er und [Ryan Coogler] zusammen kreieren, ist brillant – eine Hommage an großes Kino", schwärmte der Top Gun-Darsteller vergangenes Jahr in einem Interview mit People. Tom und Michael haben zwar noch nicht zusammengearbeitet, aber der 63-Jährige lobte Michaels Action-Film "Blood & Sinners" in höchsten Tönen.

Getty Images Michael B. Jordan, Dezember 2025

Imago Michael B. Jordan in der Sitcom "All My Children"

Imago Tom Cruise und Michael B. Jordan bei der Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" in London