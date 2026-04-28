Kinderplanung: Yeliz Koc würde Adoption in Betracht ziehen

Realitystar Yeliz Koc (32) gewährt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihre Familienplanung. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von der Influencerin wissen: "Wie sieht es mit der Kinderplanung in Zukunft aus? Möchtest du weitere Kinder?" Yeliz beantwortete die intime Frage offen und nahm sich Zeit, ihre Gedanken ausführlich zu erklären. Dabei machte die Mutter deutlich, dass Tochter Snow Elaine derzeit ihr kompletter Alltag ist und sie sich mit ihrem Leben so, wie es aktuell ist, sehr wohlfühlt.

In ihrer Antwort beschreibt Yeliz, dass sie sich bei dem Thema nicht festlegen kann. "Bin immer hin- und hergerissen. Aktuell bin ich doch schon sehr zufrieden, also Stand jetzt bleibt es bei Snow", erklärt sie in ihrer Story. Gleichzeitig schließt der Realitystar eine Veränderung in der Zukunft aber nicht aus. Besonders spannend: Bevor sie noch einmal schwanger werden würde, könne sie sich eher vorstellen, ein Kind zu adoptieren. Der Grund dafür ist ihre Angst vor der sogenannten Schwangerschaftskrankheit, also extremer Übelkeit und den damit verbundenen Beschwerden, wie sie ihren Fans weiter schildert. Wie sich ihre Pläne entwickeln, wolle sie in Ruhe in den nächsten zwei bis drei Jahren auf sich zukommen lassen.

Privat dreht sich bei Yeliz vieles um ihre kleine Tochter, die sie regelmäßig mit in ihren Alltag auf Social Media nimmt. Die junge Mutter zeigt dort, wie eng die Bindung zu Snow Elaine ist – vom Kuscheln auf dem Sofa bis zu gemeinsamen Ausflügen. Für die Influencerin steht ihre Rolle als Mama im Vordergrund, was sich auch in ihren ehrlichen Updates zu schlaflosen Nächten, Kinderbetreuung und Me-Time widerspiegelt. Gerade diese Offenheit kommt bei ihrer Community gut an: Yeliz spricht immer wieder über emotionale und körperliche Herausforderungen, aber auch über die schönen Momente mit ihrem Kind und macht damit vielen Followern Mut, ihre eigenen Gefühle rund um das Elternsein ernst zu nehmen.

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc