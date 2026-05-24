Jimi Blue hat laut Yeliz Koc keinen Kontakt zu Tochter Snow

Yeliz Koc (32) sorgt mit einem ehrlichen Einblick in ihr Familienleben erneut für Gesprächsstoff. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von der Reality-TV-Darstellerin wissen, ob sich ihr Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34) mittlerweile wieder mehr um die gemeinsame Tochter Snow Elanie Koc (4) kümmere und wie ihr Verhältnis mit Natascha (61) und Cheyenne (25) sei. Die Influencerin fand daraufhin deutliche Worte und erklärte in ihrer Story unmissverständlich: "Aktuell keinen Kontakt. Dieses Hin und Her tut auch niemandem gut."

Nähere Details zu möglichen Gründen für die Funkstille nannte die TV-Bekanntheit in diesem Zusammenhang nicht. In den vergangenen Monaten hatten gemeinsame Aufnahmen von Familienmomenten bei Veranstaltungen und Ausflügen den Eindruck vermittelt, dass sich die Ex-Partner als Eltern wieder besser verstehen und gemeinsam für ihre Tochter da sind. Auch beim Sky-Spotlight vor wenigen Wochen, bei dem auch Promiflash anwesend war, wirkten beide vertraut. Die Medienpersönlichkeiten umarmten sich, lachten, posierten gemeinsam und scherzten. Sie verließen sogar kurzzeitig das Event, um sich gemeinsam um Snow zu kümmern. Denn hinter den Kulissen gab es "einen Vorfall mit ihrer Tochter."

Mittlerweile sieht das jedoch anders aus. Yeliz und Jimi lieferten sich zum wiederholten Mal einen Schlagabtausch im Netz. Auch Natascha verriet ihre Ansichten zum ständigen Drama. Im Beisein von Promiflash beim Sky-Spotlight wurde angeteasert, dass die Reibereien der früheren Partner in der zweiten Staffel von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" erstmals Thema sein werden. Auf dem Event äußerte sich der Schauspieler folgendermaßen dazu: "Man sieht in der zweiten Staffel eben, wenn Yeliz Posts macht, was ich davon halte und es teilweise auch nicht gut finde. [...] In unserer Staffel hat man beide Ansichten. Man sieht ihre und meine. Das ist natürlich viel besser für den Zuschauer, als wenn man das nur über Social Media macht und nur eine Seite dann irgendwie was sagt – weil ich mache meistens keine Statements."

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

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SKY Offizielles Foto zur Sky-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!".