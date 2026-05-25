Yeliz Koc fühlt sich von Ex Jimi Blue "extrem verarscht"

Yeliz Koc (32) hat sich in einer Instagram-Fragerunde offen über ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht (34) geäußert – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Ein Fan wollte wissen, ob Jimi ihr inzwischen das Geld für eine gemeinsame Hawaii-Reise erstattet habe, die rund 40.000 Euro gekostet haben soll. Die Antwort der Influencerin war eindeutig: "Nein, fühle mich extrem verarscht." Mit dieser Offenheit traf Yeliz offenbar einen Nerv – im Netz erntete sie für ihre direkten Worte viel Zuspruch von ihren Followern.

Den Rückhalt aus der Community nahm Yeliz als Motivation, weiter über die Situation zu sprechen. Trotz der Kritik, die ihr ebenfalls häufig entgegenschlägt, kündigte sie an, nicht zu schweigen: "Auch wenn es nicht jedem passt, ich werde niemals schweigen. Es wird immer nur mit dem Finger auf mich gezeigt, egal aus welcher Richtung. Immer nur Yeliz Yeliz Yeliz. Ganz ehrlich? Das motiviert mich so krass", schrieb sie. Jimi selbst hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert.

Yeliz und Jimi haben gemeinsam eine Tochter. Die Beziehung zwischen den beiden ist seit ihrer Trennung immer wieder von öffentlichen Auseinandersetzungen geprägt. Yeliz ist als Realitystar und Influencerin bekannt und scheut sich nicht, auch private Konflikte mit ihren Fans zu teilen. Jimi, Sohn von Uwe (70) und Natascha Ochsenknecht (61), ist neben seiner Arbeit als Schauspieler und Musiker ebenfalls als Unternehmer aktiv.

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Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"