Yeliz Kocs Tochter Snow kämpft mit Neurodermitis-Schüben

Yeliz Koc (32) hat sich jetzt mit einem emotionalen Aufruf an ihre Follower gewandt. Die Realitydarstellerin offenbarte, dass ihre Tochter Snow Elanie (4) bereits seit rund zwei Jahren mit Hautproblemen zu kämpfen hat – nun wurde endlich die Diagnose Neurodermitis bestätigt. "Seit 2 Jahren quält sie sich und aktuell ist ihre Haut sehr schlimm, deshalb sind wir erneut zum Arzt gegangen und da wurde uns dann Neurodermitis bestätigt", erklärte Yeliz in ihrer Instagram-Story. Besonders in den vergangenen drei Wochen seien die Schübe extrem heftig gewesen, sodass die Vierjährige teilweise am ganzen Körper betroffen sei.

Die Influencerin berichtete außerdem, dass sie bereits zahlreiche Cremes ausprobiert habe, um ihrer Tochter Linderung zu verschaffen – bisher jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. Nun, da die Diagnose feststeht, hofft Yeliz, gezielter gegen die Hauterkrankung vorgehen zu können. Auch die Ernährung von Snow soll umgestellt werden. "Wir versuchen auch Schokolade und Süßigkeiten wegzulassen, aber erklär das mal einer 4-Jährigen", schrieb die TV-Bekanntheit. Die Symptome treten laut Yeliz in Wellen auf: "Ein paar Wochen Ruhe, dann wieder ein paar Wochen, in denen der halbe Körper betroffen ist." Besonders belastend sei, dass sich Snow nachts blutig kratze. Die verzweifelte Mutter bat ihre Community um Hilfe und Ratschläge im Umgang mit der Krankheit.

Snows Vater Jimi Blue Ochsenknecht (34) scheint das Thema auch zu bewegen – er teilte Yeliz' Instagram-Story ebenfalls in seinen eigenen sozialen Netzwerken. Yeliz und der Schauspieler sind bereits seit einiger Zeit kein Paar mehr, hatten zuletzt aber vermehrt Kontakt, bis es vor Kurzem zu öffentlichen Vorwürfen von Yeliz an den Vater ihrer Tochter kam. "Man kann alles schaffen, aber trotzdem braucht man im Leben einfach manchmal Männer", betonte sie in ihrer Story und warf Jimi vor, besonders an wichtigen Tagen nicht für sie und Snow da gewesen zu sein. Zwar half er gelegentlich, doch das reichte der Influencerin offenbar nicht: "Dieses Thema macht mich jeden Tag so sauer", schrieb sie weiter.

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2025

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow, Oktober 2025